Milanović odgovorio Šeksu: Možda bi netko mogao pokrenuti i istragu o zločinima u Osijeku

Na izjave Vladimira Šeksa da se zbog ponašanja predsjednika prema Danu državnosti treba pokrenuti proces njegova opoziva, predsjednik Zoran Milanović je odgovorio "neka pokrene".

- Za gospodina Šeksa, kodno ime Sova, nitko nikad nije glasao. On je jedan od vrlo negativnih likova Hrvatske zadnjih 30 godina, iza njega je ostao jedan vrlo teško izbrisiv institucionalni bestrag. I neka pokrene. Tko zna, možda netko pokrene i istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata - ustvrdio je Milanović.

Dodao je i da je ovaj sastav Hrvatskog sabora o ovom prazniku tako odlučio samo zbog izbora.

- To radiš jer možeš. Kupio si glasove žetonima. Doći će netko drugi i nadam se da će biti razuman i da neće tjerati svoju volju i odabrati nešto što smeta polovici hrvatskog naroda. To se tako ne radi - rekao je Milanović.

>> VIDEO Od ove godine Dan državnosti ponovno se slavi na današnji dan, 30. svibnja

Vezano za izlazak na izbore, ocijenio je da je predsjednik Republike jedina osoba koja je stavljena u određenu vrstu rezervata s obzirom na to da, uz ostalo, ne smije biti član političke stranke.

- Vidimo da je to dobro. Kad je to već tako, koji je smisao da predsjednik izlazi na izbore i da šalje poruku kao potporučnik nekakvim nesvjesnim građanima? Ako treba, po stoti put - ljudi glasajte, izađite na izbore i birajte. Nemojte zaokružiti nevažeći listić, to nema smisla, ali ja sam u drukčijoj poziciji - poručio je.

Predsjednik Milanović vjeruje da radi ispravno, a ako izađe na izbore, to će se vidjeti na biračkom popisu, ali sigurno neće sazivati novinare, dodao je.