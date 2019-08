'O Vladi nemam dobro mišljenje, ali ne bih joj radio stvari koje radi predsjednica'

Političari i ove godine nisu zaobišli Maraton lađa od Metkovića do Ploča. Iako nije došla predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, poslala je izaslanika, ministra obrane Damira Krstičevića.

– Drago mi je što ove godine HRM ima ekipu na maratonu lađa, po prvi put smo se uključili u ovo natjecanje. Povratak vojske u Ploče u funkciji je mira, sigurnosti i pomoći lokalnoj zajednici, otvorili smo preko 160 radnih mjesta. Želim biti s našim narodom, mi smo tu i veselimo se ovom natjecanju. Maraton lađa čuvar identiteta i tradicije ljudi s ovog prostora te ogroman turistički brend i sportska manifestacija – rekao je Krstičević.

Izaslanika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, čiji Bjelovarci su čak jednom i pobijedili na Maratonu, bio je dubrovačko neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

Među brojnim ministrima zapaženi su ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, potom potpredsjednik Sabora Božo Petrov, brojni gradonačelnici među kojima Milan Bandić i Mišo Krstičević s kojim je bio i predsjednički kandidat Zoran Milanović.

– Ranije nisam dolazio, prvi put sam ovdje. Vjerojatno je i kampanja razlog, da se ne lažemo. Kada sam bio premijer nisam dolazio jer je ovo vrijeme koje sam koristio za odmor, a preferencija je bila na Alci, što je možda nepravedno – rekao je Milanović koji je komentirao to što je predsjednica sazivanje izvanredne sjednice Sabora na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju ministru Kujundžiću prebacila na Ustavni sud.

– Predsjednica dobro poznaje Ustav, znala ga je tendenciozno kršiti 2015. godine kada je dala mandat Tihomiru Oreškoviću da formira Vladu, a sada kao ne zna Ustav. Ustavni sud ne odlučuje o takvim stvarima, ovdje predsjednik treba odlučiti hoće li ili neće. Ne znam koliko se predsjednik Republike u takve, čisto političke stvari, treba miješati. To je dilema. Sazivanje sjednice u ljetnoj pauzi bio bi presedan. Na predsjednici je da odluči, što bih ja napravio na njezinom mjestu, to ćete vidjeti kada budem na njenom mjestu. To je državnička odluka – poručio je Milanović. Nije htio odgovoriti na pitanje treba li Kojundžić otići.

– Ne želim raditi Vladi ono što su meni radili. Predsjednik Republike ne smije biti ni za koga. Mora imati stav i politički karakter, a ne spletkariti oko smjene ministara, ucjenjivati Vladu, to gledamo čak i sad. Ja o ovoj Vladi nemam dobro mišljenje, ali ne bih joj radio stvari koje radi ova predsjednica – rekao je Milanović. Kaže da ga ne pogađaju izjave iz SDP-a kako nema podršku cijele stranke.

– Koliko je ovo u interesu SDP-a u ovom trenutku, neka to SDP procijeni. Ja sam kandidat s podrškom SDP-a i slažem se s tim da ću pobijediti uz pomoć hrvatskih ljudi. Neću reći u prvom krugu, kao što govore neki koji se razmeću, ja ću pobijediti u drugom krugu, protukandidata ili protukandidatkinju – poručio je Milanović. On nije bio jedini predsjednički kandidat u subotu u Metkoviću. Novinarima se obratio i Dejan Kovač, 34-godišnji znanstvenik s američkog Princetona i nezavisni kandidat. Upitan za političke stavove koje zastupa rekao je kako ne vjeruje ni ljevici, ni desnici, ni centru. Prva stvar koju će napraviti kao predsjednik je da će otvoriti financije Pantovčaka, znat će se gdje je svaka potrošena kuna, a druga stvar je rekonstrukcija starog i složenog sustava diplomacije.

U Metkoviću su se okupili i brojni Mostovci. Novinarima se obratio Nikola Grmoja. Razočarala ih je predsjednica.

– Vrata Pantovčaka nisu više vrata na koja mi mislimo kucati. Ovo je bio test političke vjerodostojnosti predsjednice koja je kritizirala ministra zdravstva, rekla je da u 3 godine nije napravljena nijedna reforma. Svi smo svjesni da liječnici imaju male plaće , odlaze iz Hrvatske, ali ona nije imala hrabrosti udariti šakom o stol, što je najavljivala. Nije imala hrabrosti sukobiti se sa strankom koja joj treba dati podršku. Mi se sada imamo namjeru ponovo obratiti predsjedniku Ustavnog suda koji je vješto izbjegao ovu situaciju. Ustav je jasan, u roku od 30 dana treba se održati sjednica Sabora. Ako vladajući krše Ustav, treba reagirati Ustavni sud – kaže Grmoja.

Na 22. Martonu lađa okupilo se 28 ekipa koji su veslali 22 kilometra, od Metkovića, do Ploča. Udruga lađara odlučila je s pola milijuna kuna pomoći rodilište u Metkoviću.