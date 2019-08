Komšić: Milanović je za BiH opasniji od Grabar-Kitarović

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH u intervjuu tjedniku “Nacional” odgovarao je na pitanja vezana za nedavnu “razmjenu vatre” sa predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović povodom njenih navodnih izjava u Izraelu te rekao da nije reagirao oštro ni nediplomatski.

Na pitanje da li očekuje pozitivne promjene u odnosima BiH i Hrvatske ako na predsjedničkim izborima pobijedi Zoran Milanović, odgovorio je: “Mora doći do pozitivne promjene u odnosu Hrvatske prema BiH, neovisno o tome tko će pobijediti na izborima. Ako do toga ne dođe, mogu reći da je u tom slučaju Milanović opasniji od Kolinde.

On je mudriji i prepredeniji. Nismo zaboravili da je upravo za vrijeme vladavine Milanovića, iako to nije bila predsjednička funkcija, malo falilo da u dogovoru sa tom politikom u BiH, dođe do nekih rješenja koja su bazirana na etničkim, a ne europskim principima. Milanović je vrlo ozbiljan i opasan igrač.”