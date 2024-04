Milanović o pozivu na zasjedanje Sabora: 'Ustav je vrlo jasan. Rok je 20 dana, neću nikoga pogurivati'

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da će, sukladno Ustavu, pozvati Hrvatski sabor na prvo zasjedanje 20 dana nakon objave konačnih rezultata parlamentarnih izbora, a do tada neće nikoga požurivati. "Hrvatski Ustav je vrlo jasan. Rok je 20 dana, neću nikoga pogurivati, no kad se približi 20 dana, onda moram sazvati Hrvatski sabor na prvo zasjedanje bez obzira na to kakva atmosfera bila", rekao je Milanović u izjavi za medije nakon susreta s predsjednicima Slovenije, Italije, Mađarske i Austrije u Brdu kod Kranja, u povodu 20. godišnjice ulaska Slovenije u Europsku uniju.

"Bude li naznaka da je to moguće i ranije, poziv na zasjedanje bit će i ranije. Ali u svakom slučaju, postoje okviri kojih se moram strogo držati", rekao je predsjednik.

Milanović je poručio da se Ustav "ne može izmišljati" niti ga može mijenjati bilo tko kome to u nekom trenutku odgovara. "Nikakva alkemija i metafizika tu nema mjesta. To su vrlo jednostavne stvari", kazao je. Konačne rezultate parlamentarnih izbora ubrzo će objaviti Državno izborno povjerenstvo, nakon što su oni završili jučer ponavljanjem izbora na dva biračka mjesta.

