'Od svih loših kandidata, na kraju ispliva najlošiji od svih. Čovjek koji bi trebao biti predmet istrage'

U povodu Međunarodnog dana obrazovanja, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetio je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a potom se obratio medijima te komentirao aktualne teme. "Plenković je jedan čovjek koji je došao iz jedne čudne kvazibirokratske kulture, bez iskustva u političkom stranačkom životu. Dobio je tu stranku na dlanu", kazao je uvodno Milanović.

"U vrijeme mojeg mandata tajnost istrage kao jedna farsa ukinuta je, prestala je biti kažnjiva. Izjednačili smo propis sa stvarnošću i s realnim ljudskim iskustvom i interesima postupka. I sad dolazi AP koji to želi vratiti i proganjati prije svega novinare", ističe predsjednik.

Izbor glavnog državnog odvjetnika

"Ide natječaj, kakva farsa, za novog državnog odvjetnika, nakon što ih je potrošio nekoliko. Bio je Jelenić, koji je bio nesmotren, onda je došla Zlata Šipek neposredno pred zadnje parlamentarne izbore, pokvareno kao i sada. Odabereš, kupiš par zastupnika koji ti fale i ostaviš to novoj vlasti, koja može i ne mora bit tvoja. Sad se radi ista priča", ističe Milanović.

Potom je govorio o Ivanu Turudiću, kandidatu Vlade za glavnog državnog odvjetnika: "Baš se na njemu inzistira. On kao papagaj ponavlja sve elemente obrazloženja tog zloćudnog zakona AP, ono što Plenković želi čuti. On bi sve to zabranio, ponovno učinio postupak tajnim".

"Nadam se i vidim da nisam jedini koji tako misli. Lopovluku treba stati na rep, on je gori nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, toga se možemo prisjećati kao jednog formativnog vremena, kao vremena nevinosti u odnosu na ovaj kupleraj u kojem danas živimo", kaže Milanović te nastavlja: "Od svih sudaca u Hrvatskoj, ima svakakvih, većina je okej, manjina je problem, a u toj manjini kao defekt strši taj Turudić koji je stranački čovjek, stranački dečko. To se Hrvatskoj pokušava prodati kao tip koji će uvesti reda, ustvari zaštititi Plenkovića i njegovu kliku."

"Turudić se deklarirao kao HDZ-ovac i nikome ništa", dodaje. "Od svih loših kandidata, na kraju ispliva daleko najlošiji od svih. Čovjek koji bi trebao biti predmet istrage. Problem je AP, ovo sve kreće od njega", ističe Zoran Milanović.

Pravosuđe

"Plenković nije navikao razgovarati. On nameće, prijeti i kupuje. Vašim parama. To radi. Jesu li suci u pravu? Iskreno ne znam. Oni moraju shvatiti da neovisnost njihove vlasti ne znači apsolutnu neovisnost. Ne mogu sami sebi isplaćivati plaće", kaže.

"Suci moraju shvatiti da su dio sustava, da dijele sudbinu zemlje, da moraju suditi brže i učinkovitije, a ne da se u postupku zaštite interesa maloljetnika i odluke hoće li pripasti ocu ili materi to vucara devet godina. Kao u primjeru poznate pjevačice. Dječak je već vjerojatno sijede dobio."