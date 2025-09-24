Naši Portali
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Milanović na Manhattanu: od mise, Buicka i Tuđmana do 'Posljednjeg Srbina' i EU

24.09.2025. u 07:02

Plenković govori u političkim natuknicama koje nikog zapravo ne zanimaju u tom obliku, dok Milanović govori iz neke autentične emocije (pa makar i bijesa), prije no što pređe na neku političku poruku. Tu obično nastaje problem.

Od autora sintagme o “komunističkom gojencu”, premijeru Andreju Plenkoviću, koji je navodno “krkao kremšnite” i pio “gusti sa šlagom”, ovih dana dolazi priznanje da je i on prije 30 godina, kao tadašnji mladi diplomat, bio u situaciji usporedivoj s diplomatskim “krkanjem”, samo što je njegova priča coolerska, o tome kako je jedne nedjelje odlučio “konačno vidjeti Manhattan s broda”. 

Pa je prvo svratio na hrvatsku misu na Manhattanu, odakle je mislio proštetati do doka za ukrcaj na Manhattan Cruise Line, ali je vozač veleposlanstva inzistirao da ga poveze tih stotinjak metara od crkve do obale, samo da bi se - “kao u češkoj komediji” - uspio sudariti na toj kratkoj ruti, pa su zajedno čekali policiju i službeni Buick Parc Avenue nije stigao na aerodrom JFK gdje je toga dana trebao pokupiti predsjednika Franju Tuđmana. Tu zanimljivu životnu epizodu, koju smo jučer prenijeli na vecernji.hr, predsjednik Milanović ispričao je pred iseljenicima u hrvatskoj župi nakon mise na Manhattanu u nedjelju. Nije otkrio je li “krkao” hot-dog u New Yorku (realno, tko nije?!), ali zanimljivo je kako sličan background može poslužiti za diskreditaciju jednog hrvatskog državnika (Plenkovića), ali ne i drugog (Milanovića), jer ljepota je u oku pripovjedača. A Zoran Milanović je dobar pripovjedač, bolji govornik od Plenkovića, koji zapravo drži govore lišene one kvalitete koju moderni političar mora imati, a to je da inspirira slušatelja i pobudi neku emociju. Plenković govori u političkim natuknicama koje nikog zapravo ne zanimaju u tom obliku, dok Milanović govori iz neke autentične emocije (pa makar i bijesa), prije no što pređe na neku političku poruku. Tu obično nastaje problem.

