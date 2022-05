Milanović: I Hrvatska je mogla podići optužnicu protiv Vučića, ali nije

Predsjednik Zoran Milanović ponovno je poručio Srbiji da pazi što radi i da on samo traži "korektan odnos" između zemalja, istaknuvši da je i Hrvatska mogla podići optužnicu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali je politička odluka bila da se prijeđe preko nekih stvari.

"Pogledajte kako prolaze Šveđani koji žele u NATO. Možda su s razlogom bili bezobrazni i drski prema Turskoj zadnjih 30 godina, ali sad traže milost. Prema tome, pazi kak' se razgovaraš i što radiš jer kako kaže naš narod "what goes around comes around"", rekao je hrvatski predsjednik Srbiji.

Srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka časnika Hrvatske vojske zbog navodnih ratnih zločina. Optužuju ih da su u operaciji Oluja 7. i 8. kolovoza 1995. naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada.

Milanović je u utorak poručio Srbiji da će je koštati optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota za navodne ratne zločine, što je srbijanska premijerka Ana Brnabić ocijenila prijetnjom.

"Tko je premijerka Srbije? Brnabićka i dalje? Naša bodulica s Krka. Nisam je dugo vidio na Krku, dobrodošla je", rekao je predsjednik koji se potom prisjetio vremena kad je bio premijer.

"Nisam mogao spasiti od kaznenog progona nekoga kome je suđeno. Recimo svoju stranačku kolegicu, županicu. U mojoj vladi nitko nije bio optužen jer je to bila poštena i radna vlada, ali bilo je nekih nezgodnih situacija", prisjetio se.

"Ne možeš, nećeš, nemaš veze s tim. Ne raspituješ se, ne zivkaš državnog odvjetnika, ne nalaziš se s njim tajno i komentiraš predmete protiv ljudi koji su ti bliski. Međutim, kao premijer, itekako smo se mogli dogovoriti da se podigne optužnica protiv Vučića", rekao je Milanović.

Dodao je da je "Vučićev nastup u Glini krivično djelo", ali da je politička odluka bila da se Hrvatska u to ne upušta.

Uvjeren je da bi se mnogi u Hrvatskoj radovali podizanju optužnice protiv Vučića, ali on to ne smatra "pametnim". "Vučić nikoga nije ubio, to je točno, ali Vučićevo burgijanje u tim godinama je mnoge skratilo za glavu i za dušu", dodao je.

Milanović je prozvao Srbiju što optužuju hrvatske pilote za krivično djelo i od Srbije traži "samo korektan odnos", podsjećajući da je Hrvatska članica "asocijacija kojima Srbija stremi".

Dodao je da nema razloga da srbijanska premijerka "bude nervozna" jer on govori i u korist Srbije.

Ponovio je da su neki uvjeti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) prema Srbiji "pretjerani" i da "nikoga ne treba ponižavati", ali da bi susjedna zemlja "trebala paziti što radi" s obzirom na njezine težnje prema članstvu u EU.