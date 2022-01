Milanović: Hrvatska se neće izlagati riziku. Nama nitko nije pomagao i nikome nismo dužni

Predsjednik Republike Zoran Milanović stigao je večeras u Sisak na utakmicu u drugom krugu hokeja na ledu IHL PH seniori 2021./22. između Kluba hokeja na ledu Sisak i Hokejskog kluba mlade kategorije Bled.

Prije utakmice dao je izjave za medije te tenzije koje su se posljednjih dana stvorile u javnosti zbog njegovih izjava o Ukrajini.

- To mi uopće nije neobično, tko, Picula me kritizirao? On je kao bitan? Prima plaću u EU parlamentu jer sam ga ja tamo poslao. Ne treba mi nitko da me brani, ja znam što radim. Građani koji imaju dvije moždane vijuge u glavi sto posto je dosta manipuliranja i zveckanja oružjem. Ljudi se boje, konformisti su. Imali smo bipolarnu politku i za vrijeme Kolinde - ona se slikala s Putinom, a Plenković je odlazio u Ukrajinu i provocirao. Nekidan ovaj mutavi ministar ode u Mokvu. Što on sada tamo radi? Ode i preda poziv Putinu da dođe u Hrvatsku. Te iste Ruse koje stigmatiziraš ti pozivaš u posjet. To su neki od najglupljih Hrvata koji to rade. Da sam se tom logikom vodio, ne bi bio nigdje u životu - kazao je pa se osvrnuo na eurozastupnika Sokola.

- Sokol je običan picek, a ne sokol. Ja nisam rekao da je NATO tražio, nego sam rekao da Hrvatska nikoga neće poslati u Ukrajinu. Sokol uopće ne sluša što ja govorim. Netko ljudima treba reći što je laž, a ne Sokol. To je jako loše za politku - dodao je.

Ponovio je i svoje stavove oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

- Nije normalno da se nekome obećamo bezuvjetno. Ako se stvar bude zaoštravala, naši ljudi se neće izlagati riziku i ja ću odlučivati o tome ili dvotrećinska većina koja se nikada neće dogovoriti. Hrvatsku još nitko nije tražio, a ako traže, neka ne dolaze. Ako se stvar bude dodatno komplicirala neće otići nigdje, bit će na Kosovu i u Hrvatskoj jer Hrvatska je platila preveliku cijenu. Hrvatskoj nitko nije pomagao, nije ju oslobodio NATO i nikome nismo dužni da budemo ovce koje kolektivno idu na klanje. Svojim napadačima šaljem veliku pusu, neka oni idu u Ukrajinu - kaže Milanović.

Dotaknuo se i pregovora oko izmjena izbornog zakona u BiH.

- Ovo vam je ista priča. Neće doći do izmjena. To je isto kao i s Bakirom Izetbegovićem, neće biti ničega. Oni ne mogu živjeti ni minute znajući da su dali koncesiju Hrvatima, a koja se svodi na pristojne odnose i prava. Neka netko kaže da BiH razbija Dodik, ne, razbija ju Bakir Izetbegović - kazao je.

Komentirao je i slučaj Frke Petešića i stanova koje koristi.

- Čavlovićka je napravila ono što su dotad radili svi HDZ-ovci i nikom ništa. Nju su optužili, ali država se nije uspjela naplatiti. To su usluge u takvom poslovanju koje ne idu bez naknade. Ako si sredio nekome da ne plaća najamninu, naravno da će ti se zahvaliti. Tko će odgovarati? Ja opet predlažem Nadu Čavlović - kazao je.

- Vratimo se na ovu bandu, ne postoji druga riječ za njih. Što rade u nekretninama, drže knjige u podrumima, možda drže Natashu Kampush. Za ovo se daju ostavke, i to u državama koja nije Švedska. Ako itko sramoti ovu državu onda je to HDZ. A ja je sramotim gdje? U Moskvi, Kijevu, Berlinu? - dodao je.

Odgovorio je hoće li prijaviti Frku Petešića.

- Neću ga prijaviti. Gospodin Frka Petešić je počinio kazneno djelo, a pokušava to prikazati kao omašku. Vidio je što piše na predlošku. Zašto knjige ne drži na golom otoku? Eto i ja ću prodati stan i tražit od države u Zagrebu. HDZ-u velika pusa. Neka vide kako su završili David i Golijat - kazao je.

