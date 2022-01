Sinu predsjednika Milanovića priznanje za najboljeg kadeta u Hrvatskoj

U pauzi prvog dana natjecanja na Grand Prix Zagreb Openu, predstavnici Hrvatskog hrvačkog saveza uručili su godišnje nagrade svojim najistaknutijim članovima. A među njima se našao i 17-godišnji Marko Milanović, sin hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je dobio trofej za najuspješnijeg hrvatskog hrvača u uzrastu kadeta u 2021. godini.

Marko Milanović nastupao je u kategoriji do 92 kilograma u kojoj je na Prvenstvu Europe dospio i do borbe za broncu koju na koncu ipak nije osvojio. No, unatoč tome riječ je o talentiranu hrvaču koji je zakoračio u svoju prvu juniorsku godinu i ako se zadrži u ovom teškom sportu mogao bi stasati u vrlo kompetitivnog seniora i na međunarodnoj sceni.

Dojma smo da se, otkako mu se sin nametnuo kao nova nada hrvatskog hrvanja, predsjednik Milanović puno više zanima za sport u cjelini a posebno za takozvane male sportove. A jednim takvim se bavi i njegov mlađi sin koji je izabrao sport snage i vještine iz skupine teškoatletskih.

Nacionalni savez uručio je i niz drugih godišnjih priznanja za pojedince čiji su dobitnici: Ivan Huklek (seniori), Pavel Puklavec (mlađi seniori), Luka Malobabić (juniori), Iva Gerić (starije dobre skupine), Veronika Vilk (mlađe dobne skupine), Sandro Frankol (Premier Hrvatska liga), Danijel Janečić (trener godine) i Zvonko Očić (sudac).

Priznanja za najbolje klubove pripala su Slatini (žene, mlađi uzrasti), Ludbreg (žene, stariji uzrasti), Sesveta (muški, mlađi uzrasti i starije dobne skupine) i Metalac (najuspješniji klub Premier lige).

Plakete za doprinos razvoju hrvanja zavrijedili su Franjo Šagud, Ivica Vlašić, Vladimir Sekulić, Miro Maras te, posthumno, Danko Šunić, popularni "Indos", trener Hrvačkog kluba Lika, čiji je prošloljetni odlazak bio veliki gubitak za hrvačku zajednicu.

Inače, na ovom jako turniru u nedjelju su na rasporedu borbe u repasažu i za treće mjesto (od 10.30) te finala (od 19 sati).