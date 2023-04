Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme čeka za Uskrs

DHMZ je na svojim stranicama objavio da će vrijeme od 8. do 10. travnja, tijekom blagdane biti promjenljivo oblačno mjestimice uz malo kiše, osobito u subotu i nedjelju. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu će u subotu puhati umjereno jugo, a u nedjelju će na sjevernom dijelu zapuhati bura, koja će se u ponedjeljak proširiti duž većeg dijela obale. Temperatura će biti u manjem porastu.

U petak će biti pretežno ili djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s mrazom. Prema kraju dana porast naoblake sa sjevera. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru zapadni i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od -4 do 1, na moru od 3 do 8, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C.

Foto: DHMZ

"U četvrtak i petak na kopnu treba računati na mjestimičan mraz, a razmjerno hladno za doba godine bit će i na Jadranu, iako će dnevna temperatura zraka biti u porastu. Pritom na Jadranu prevladavajuće sunčano, uz daljnje slabljenje bure, a u većini unutrašnjosti promjenjivo oblačno. Produženi Uskrsni vikend oblačniji posvuda, ponegdje i uz malo kiše, te uz manje hladna jutra nego do petka. Početkom novog tjedna na većini Jadrana opet bura, ali ne tako jaka kao prošlih dana.", sažeta prognoza koju je za HRT pripremio Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

"Do kraja tjedna na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u drugom dijelu subote i u prvom dijelu nedjelje s mjestimičnom kišom. Temperatura će malo porasti, ali i dalje će biti niža od prosječne za ovaj dio travnja. Podjednako i na Jadranu, gdje nakon većinom sunčanog petka u dane vikenda biti više oblaka iz kojih ponegdje može pasti malo kiše, posebice na sjevernom Jadranu. U petak će puhati jugozapadnjak, u subotu jugo, a u nedjelju će ponovno, uz sjeverozapadni vjetar, zapuhati bura", prognozirao je Krunoslav Mikec.

