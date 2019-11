Meteoalarm izdao crvena upozorenja: Stižu pljuskovi s grmljavinom i poplave

Meteoalarm je izdao crveno upozorenje za Kvarner, Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju zbog snažnog juga koji će puhati do 130 kilometara na sat.

Na Jadranu i područjima uz njega bit će obilnijih pljuskova i grmljavine, a najmanje će kiše, ponegdje vjerojatno i nimalo, biti u istočnoj Hrvatskoj, posebice u Podunavlju, najavio je Zoran Vakula za HRT.

Osim ponegdje obilne kiše, koja može prouzročiti bujične poplave i porast vodostaja - u dijelu kontinentalne Hrvatske i uvođenje redovnih mjera obrane od poplava - na Jadranu će neke rive biti poplavljene i zbog dodatne kombinacije jakog i olujnog juga, gdjekad na udare i orkanskoga, te opet sniženoga tlaka zraka i visoke plime.

– U istočnoj će Hrvatskoj kiše u utorak biti najmanje u usporedbi s našim ostalim krajevima, a u Podunavlju može čak i izostati. No bit će većinom oblačno i relativno vjetrovito, uz umjeren do jak jugoistočni i istočni vjetar te dnevnu temperaturu od 12 do 16 °C. U središnjoj Hrvatskoj temperatura će biti niža, do 10 °C, a kiša česta. Prolazno će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar. – najavila je meteorologinja dr. sc. Petra Mikuš Jurković.

Na Jadranu će prevladavati jako jugo, a podno Velebita puhat će i bura. Obilne kiše bit će i u Dalmaciji, pa su lokalno moguće i bujične poplave, a zbog jakog i olujnog jugo i neke rive mogu biti poplavljene.

– I nastavak tjedna bit će nestabilan. U srijedu će još ponegdje u gorju te unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti obilne kiše, a vjerojatnost za nju postoji i u dane vikenda. U četvrtak i petak oborine će biti najmanje, a ujutro je mjestimice moguća i magla. Temperatura zraka na istoku zemlje znatno iznad prosjeka - već u srijedu ponegdje moguće i više od 20 °C – prognozira dr. sc. Petra Mikuš Jurković.