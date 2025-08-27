Mesić se čudi čemu zastave HOS-a jer je zaboravio zakon na kojem je potpisan

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić za Glas Istre se čudio zašto se ističu zastave HOS-a pa je svoje viđenje i obrazložio, samo što je pritom zaboravio na što je kao predsjednik Republike 2001. u vezi s HOS-om stavio svoj potpis. Na Trci za prstenac Mesić je rekao: "Premijer nije bio u ratu i on ne zna da nikada u Hrvatskoj vojsci "Za dom spremni" nije bio pozdrav, dakle to ne postoji. Neki su u HOS-u, doduše, tako pozdravljali, ali HOS je raspušten i nema nijedne bitke koju je on vodio. (...) Paraga je osnovao privatnu vojsku - Hrvatske obrambene snage. Budući da se Tuđman plašio da bi moglo doći do sukoba HOS-a i Zbora narodne garde, Josip Boljkovac je dobio zadatak da raspusti HOS, što je on i učinio. Oni koji su tada htjeli otići u Hrvatsku vojsku, otišli su, a oni koji nisu, otišli su kući. Oni koji su poginuli ili su bili ranjeni u HV, oni više nisu bili HOS, već Hrvatska vojska. Ne vidim zašto onda njihove zastave, kad oni više nisu postojali. To bi bilo isto kao da smo u Drugom svjetskom ratu rekli, kada su cijeli pukovi domobranstva prelazili na partizansku stranu, da su domobrani oslobodili Hrvatsku. Isti je slučaj s HOS-ovcima koji su prešli u HV. Više nisu bili HOS, već Hrvatska vojska", komentirao je Mesić, tumačeći kako je za sve kriv Plenković koji je osnovao Komisiju koja nije obavila zadatak i čiji zaključci ništa ne vrijede, jer ih Sabor nije usvojio.

Mesić je kao predsjednik RH 24. listopada 2001. proglasio Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U članku 2. stavku 3. tog Zakona propisano je: "Dragovoljac iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, pripadnik naoružanih dragovoljačkih odreda Narodne zaštite, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS) i pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova, koji su dragovoljno od 1991. do 15. siječnja 1992. sudjelovali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.".

HOS je po zapovijedi iz siječnja 1992 integriran u Hrvatsku vojsku s tim da su u nekim jedinicama zadržali znakovlje HOS-a. Dakle, oni koji su do tada poginuli u Vukovaru i na drugim ratištima pod insignijama HOS-a poginuli su kao pripadnici HOS-a koji su sudjelovali u obrani suvereniteta RH.

ZDS je neformalno ponekad korišten i u drugim postrojbama kad su pojedinci željeli time pokazati odlučnost da brane svoju domovinu i/ili zastrašivanja neprijatelja. Tako je zapovjednik 3. motorizirane bojne Četvrte gardijske brigade Werner lić na splitskoj Rivi 1993. demonstrirao vojni moral vičući preko megafona "Za dom" dok su stotine branitelja u mimohodu uzvraćali "spremni". Snimke su i danas dostupne na internetu. Stjepan Mesić tada je bio HDZ-ov predsjednik Hrvatskog sabora. Brigadir Ilić umirovljen je 2003. godine, kad je Mesić bio predsjednik RH. Naravno, to ne znači da i novovjeki "junaci" to u mnoštvu, pijanstvu ili bilo kojoj drugoj prigodi mogu to slobodno urlati po Hrvatskoj, ne vodeći računa što je sve zločinački režim NDH činio pod tim pozdravom.

Hrvatski sabor nije ozakonio zaključke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, i oni nisu pravno obvezni. Međutim, činjenica je da zaključci Vijeća snagom stručnog autoriteta njegovih donositelja i snagom, bez obzira na kritike onih kojima poput Mesića ti zaključci nisu prihvatljivi iako se temelje na multidisciplinarnom pristupu – nalaze primjenu u sudskoj praksi. Suci se i u osuđujućim i u oslobađajućim presudama u predmetima u kojima se sudilo zbog korištenja "za dom spremni", ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja, između ostaloga u pravilu pozivaju i na zaključke Vijeća kao neobvezujućeg ali relevantnog stručnog mišljenja pomoću kojeg prosuđuju okolnosti predmeta u kojima sude. Tako da se ni u pravnom smislu ne može reći da zaključci Vijeća ništa ne vrijede. A politički ne vrijede isključivima, kako na ljevici, tako i na desnici, jer nije preporučena apsolutna zabrana ZDS-a, a ni petokraka iz komunizma ili srpske agresije.