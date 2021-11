Medvjedicu snimljenu s mladuncima u Delnicama usmrtio vlak: 'Nadamo se da će preživjeti sami'

Obitelj medvjeda snimljena ove jeseni na ulicama Delnica ostala je bez majke medvjedice, a sada se jača zabrinutost hoće li mladunci preživjeti.

Kako prenosi Novi list, medvjedicu je nedavno usmrtio vlak, a njezini mladunci udaljili su se iz mjesta pa se postavlja pitanje uspiju li preživljavati sami.

- Više ih ne viđamo po Delnicama i nadamo se da u prirodi nalaze dovoljno hrane, tim više što smo i mi kao LD Tetrijeb pojačano na nizu novih lokacija počeli u šumi ostavljati hranu za njih. Ono čemu se sada svi koji bi željeli da prežive nadamo, jest da su zaboravili put do hrane u Delnicama, ali da nisu zaboravili brlog u kojem su odrasli. Ako ga uspiju pronaći i ako znaju gdje je, onda su im šanse da prežive zimu sasvim dobre. Ako to ne uspiju, njihov je opstanak upitan, govori Nenad Vančina, predsjednik Lovačkog društva.

Medvjede je, upozorava Vančina, u Delnice privukla hrana, odnosno čovjek svojim ponašanjem.

- Još jednom upućujemo apel svima da pažljivo odlažu ostatke hrane i da ih, ako je to ikako moguće, u kante za otpad stavljaju tek noć prije no što se smeće odvozi. Ostaci hrane koji se ostavljaju u bajama ili kantama za otpad privlače divlje životinje, a koliko je to za njih opasno, uvjerili smo se i kad smo jednom prigodom pri autopsiji odstrijeljene medvjedice u njenom želucu pronašli nekoliko plastičnih vrećica koje je, očigledno, pojela zajedno s hranom u njima, kazao je.

- Dakle, ostavljanje otpadaka hrane itekako može ugroziti njihovo zdravlje, a svakako je opasno jer ih privlači u naseljena mjesta što ipak nije prirodno i može im nanijeti puno više štete, no koristi. Medvjedi su, ipak, divlje zvijeri, životinje koje pripadaju prirodi i u njoj ih treba i ostaviti, upozorava.