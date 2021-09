Medicinska sestra iz Splita izvukla mladića iz gorućeg auta: 'Dala sam mu ruku, dogodila se eksplozija. Idem na posao samo da ga vidim'

Šesnaestogodišnjak je noćas oko ponoć i deset u mjestu Rupotine kraj Solina, vozeći bez dozvole u neregistriranom Renault Meganu izgubio kontrolu nad automobilom, udario u stablo i potom u stup javne rasvjete, nakon čega se automobil zapalio.

Unutra su osim maloljetnog vozača bila četiri njegova također maloljetna prijatelja. Srećom, svi su se izvukli unatoč teškoj traumi. Trojica su hospitalizirana na jedinici intenzivnog liječenja splitskog KBC-a s teškim ozljedama i prijelomima, jedan je u bolnici sa slomljenom bedrenom kosti, a najmlađi sudionik je s lakšim ozljedama pušten kući.

Na mjestu nesreće - stravični prizori. Oni se i dalje vrte pred očima 26-godišnje medicinske sestre Marije Krištić, koja je sinoć s prijateljom Petrom Gizdićem prva bila na mjestu nesreće.

Marija i Petar (privatna arhiva)

Vidjeli smo auto između stupa i drveta uz cestu, bio je mrak. Nismo odmah shvatili što se točno dogodilo, ali brzo smo se približili i vidjeli skršeno vozilo i mlade ljude unutra... Jedan preko drugoga, bili su u zgnječenom automobilu, jedan je krvav vikao 'upomoć', a ja sam odmah nazvala Hitnu pomoć", za Večernji list ispričala je medicinska sestra splitskog KBC-a.

'Idem na posao, samo da ga vidim. Neću tražiti slobodan dan'

Potresena je, priča u dahu. Prisjeća se najkritičnijeg trenutka u kojem je automobil eksplodirao, a ozlijeđeni mladići su još bili unutra.

"Izvukli smo trojicu sa zadnjeg sjedišta prilično lako, nosili smo ih preko puta ceste i polegnuli, ali onda sam vidjela da auto gori. Morali smo brzo maknuti dvojicu iz prednjeg dijela automobila, ali bili je teško, bili su nagnuti. Izvukli smo jednog, a drugi nam je ostao unutra. Vatra je bila ogromna, dogodila se eksplozija. Ja sam ga nekako kroz taj plamen privukla do stakla, a onda ga je dečko izvukao van. Plamen je bio još veći i počela je gorjeti šuma pokraj automobila. Nekako mi je uspio dati ruku dok je bio unutra i spasili smo ga. Nisam još ničeg svjesna, zanimalo me sam hoće li biti dobro. On je bio u najkritičnijem stanju, ali jutros su mi policajci kazali kako im je rekao, kad je došao k sebi, da ga je jedna djevojka spasila, da sam mu spasila život...", na rubu suza kazala je hrabra Imoćanka.

Ubrzo su stigli vatrogasci i Hitna pomoć. Izgorjelo je oko 400 metara četvornih borove šume i raslinja a od automobila je na mjestu nesreće ostalo nekoliko dogorjelih šipki.

Foto: Dalmacija Danas

"Jedino što je važno je da su oni dobro i da su živi. Nismo se bojali, nismo ni razmišljali o ničemu, ne znam ni sama. Tek kasnije sam se sjetila da su naišli još neki momak i djevojka, ali su se pokupili i nisu nam pomogli", prisjeća se Marija.

Iako cijelu noć nije spavala, večeras ide na posao u noćnu smjenu, nije tražila slobodan dan.

"Idem, reći ću vam iskreno, samo da ih vidim. I noć prije ove bila mi je izuzetno teška, radim na covid odjelu i imali smo težak dan. Ali ovo što sam doživjela na cesti nisam nikada, dokrajčilo me sinoć. Danas ih idem u bolnicu posjetiti, jednostavno moram. Ne znam kako bih se danas osjećala da ih nismo spasili", zaključila je.