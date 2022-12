Marijan osvojio milijun kuna: 'Nismo se ovome nadali. Imam auto star 17 godina, bolji božićni poklon nismo ni mogli zamisliti'

Tražio sam privremenu radnu nesposobnost zbog uzbuđenja, ispričao je to u šali Marijan Benković iz Zlatara ispred glavne blagajne Hrvatske Lutrije nakon što je na igri Druga šansa osvojio milijunski dobitak. ''A što reći, puni smo dojmova i kao da još uvijek ne vjerujemo jer u ovo predblagdansko vrijeme, bolji poklon nismo mogli niti zamisliti'', dodao je Marijan, inače građevinski inženjer iz Lobora.

Po svoj dobitak stigao je u pratnji supruge koja, za razliku od njega, češće odigra Eurojackpot i Loto 6. Marijan je pak vjerni igrač Lota 7:

„Igram već jako dugo, niti ne pamtim koliko, a nikada do sada nije bilo velikih dobitaka. Uglavnom su to oni sitni, toliko da uplatim za novo kolo i evo već treći tjedan zaredom osvajam niže dobitke. No, i to je veselje“ – kaže Marijan koji uglavnom igra na istom prodajnom mjestu u Zlataru.

Planove na što potrošiti dobitak napravio je još odavno ne nadajući se da će ovog prosinca želje moći i ostvariti.

„Imam automobil star 17 godina i sada napokon imam priliku zamijeniti ga novim, a u planu je i završetak kuće. Moram priznati kako se nisam nadao ovakvom iznosu, iako sam rado maštao što bi sve mogao s dobitkom. Sad kad sam vidio gdje je glavna blagajna, volio bio još koji put svratiti“ – rekao je kroz smijeh simpatični Marijan poručivši na kraju svim igračima:

„Igra je sastavni dio života i nemojte se zaboraviti igrati, a uz malo sreće…tko zna. Možda i vi dođete do glavne blagajne.“

Petak je dan za Eurojackpot u kojem glavni dobitak iznosi 128.000.000 kuna (16.988.519,48 €), a subota donosi novo izvlačenje Lota 7 i Jackpot od 7.500.000 kuna (995.421,06 €).

