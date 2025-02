Selak Raspudić: Planiraju li Milanović i Plenković obavijestiti javnost kakve se rošade događaju u vrhu naše diplomacije?

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić objavila je na Facebooku fotografiju odluke predsjednika Zorana Milanovića o opozivu izvanrednog i opunomoćenog hrvatskog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima.

'Dr. sc. IVAN ŠIMONOVIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda i svim njezinim tijelima i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Jamajci, sa sjedištem u New Yorku, na osobni zahtjev. Ova odluka stupa na snagu 28. veljače 2025. - piše u odluci koju potpisuje predsjednik Milanović, a koja je donesena 5. veljače.

- Planiraju li Zoran Milanović i Andrej Plenković obavijestiti hrvatsku javnost kakve se rošade događaju u vrhu naše diplomacije u ovim kriznim vremenima? - zapitala je Selak Raspudić.

Ivan Šimonović 2019. godine zamijenio je dotadašnjeg stalnog predstavnika Hrvatske pri UN-u Vladimira Drobnjaka i od tada je na toj funkciji. Šimonović je bio ministar pravosuđa od 2008. do 2010. godine, a od 2010. do 2016. obavljao je dužnost pomoćnika Glavnog tajnika UN za ljudska prava, a od 2016. do 2018. posebnog savjetnika Glavnog tajnika za odgovornost za zaštitu od masovnih zločina.