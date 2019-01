Marihuana za liječenje  mora biti dostupna: 'Sve što smo radili sada je uklonjeno'

U slučaju Huanita Luksetića sve je bilo po zakonu, a rezultat je katastrofalan. Osuđen je na dvije godine zatvora jer si je ublažavao simptome teške bolesti, javnost je reagirala nepodijeljeno zgranuta sudbinom koju mu je namijenio pravosudni sustav, a sve je znatno pojačala i brza reakcija predsjednice države koja mu je ponudila pomilovanje i prije no što je on to zatražio. Sve ukazuje na to da su neki elementi u sustavu jako loše složeni.

Taj dojam dodatno pojačava to što je s internetske stranice Ministarstva zdravstva nestao sav materijal o radu Povjerenstva za analizu i preporuke primjene indijske konoplje u medicinske svrhe, koji je donedavno ondje bio svima dostupan u rubrici “Istaknute teme”. Ondje je bio i zaključak tog povjerenstva otprije četiri godine, na temelju kojeg je u Hrvatskoj dopušteno konopljino ulje kao pomoć u liječenju kod četiri bolesti.

Smjernice stručnih društava

– Bili smo jedino povjerenstvo koje je svoj rad transparentno predstavljalo javnosti. Sve što smo radili bilo je dostupno na stranici Ministarsva zdravstva četiri godine, no sada je to iz nekog razloga uklonjeno – i sam je bio iznenađen doc. dr. Ognjen Brborović s Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Predsjednik je spomenutog povjerenstva Ministarstva zdravstva, koje to svoje povjerenstvo nije ukinulo, ali se ministar uporno oglušuje o prijedloge za njegov dalji rad.

A smjernice koje je povjerenstvo dalo za upotrebu konoplje u medicinske svrhe temelje se na smjernicama stručnih društava za svaku od četiri bolesti čije se tegobe može ublažiti konopljinim uljem. Liječnici naglašavaju: ublažiti tegobe, a ne liječiti samu bolest. Pa se tako, ako konvencionalni lijekovi nisu imali učinka, ulje s THC-om može primijeniti za ublažavanje spazma kod multiple skleroze, može se preporučiti bolesnicima s uznapredovalom malignom bolešću protiv bolova i za ublažavanje mučnina od lijekova i zračenja te u liječenju oboljelih od AIDS-a.

Međutim, iako su kapsule s konopljinim uljem u hrvatskim ljekarnama popraćene medijskim trijumfom, projekt je propao. Prva je pošiljka povučena kad je ustanovljeno da je ulje procurilo iz kapsula jer su, najvjerojatnije, neadekvatno skladištene. Stiglo je ulje pakirano u bočicama, no jako ga je malo prodano. Istekom roka uporabe vraćeno je i više ni tog ulja nema u ljekarnama.

– Projekt je propao zbog cijene. I ja sam pacijentima propisivao to ulje, no interes je brzo splasnuo – kaže obiteljski liječnik prof. Hrvoje Tiljak s Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Crno tržište

Onkologinja iz KBC-a Zagreb kaže da nema onkološkog pacijenta koji ne uzima konopljino ulje, ali da iz nekog razloga više vjeruju ekstrahiranom gustom pripravku koji kupuju na crno po 700-800 eura nego onom iz ljekarne.

– Ti pripravci imaju neke suportivne učinke i mnogi dugogodišnji pacijenti priznaju da ih koriste. Jasno, na crnom tržištu neki bivaju i prevareni i zato bi bilo bolje da ih nabavljaju legalno – kaže dr. Dedić Plavetić, uz napomenu da se pripravci od konoplje preporučuju u onkologiji kad konvencionalna nema učinka, no da je nova suportivna konvencionalna terapija učinkovitija nego prije.

– Cijena od oko tisuću kuna u ljekarnama bila je prepreka za kupnju tog ulja u ljekarnama. Da smo pustili veledrogerije da biraju dobavljača i uvoze, tržište bi formiralo cijenu. Opcija da HZZO to ulje stavi na listu lijekova zasad nije vjerojatna, rekao bih. Osim toga, ulje na bazi konoplje u medicinske svrhe bilo bi dostupnije kad bi se ukinuo pravilnik prema kojem se za propisivanje pripravaka na bazi THC-a treba voditi očevidnik. Procedura za propisivanje THC-a treba biti jednaka onoj za propisivanje npr. apaurina, jer i to je droga koja se propisuje svaki dan – prijedlog je doc. dr. Brborovića.

