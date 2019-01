Huanitov odvjetnik zbog hitnosti predsjednici uputio zahtjev za pomilovanje

Poštovana gospođo predsjednice, obraćam Vam se izvan propisane procedure ohrabren vašim javnim istupom i pišem ovo ponukan vašom najavom da ste spremni iskoristiti svoje pravo na pomilovanje čak i prije nego što je naš zahtjev uopće upućen u Vaš ured, što dovoljno govori o dubini razumijevanja problema koji je pred svima nama, jer upućivanjem Huanita na izdržavanje kazne zatvora bio bi ugrožen i njegov život budući da je narušenog zdravlja i pri nesposobnosti zdravog rasuđivanja izjavio je da će si oduzeti život ako sustav ustraje na izvršenju kaznene sankcije.

Ne mora priznati krivnju

Gornji reci dio su zahtjeva za pomilovanje koji je odvjetnik Huanita Luksetića (41) Vladimir Gredelj u nedjelju uputio na adresu predsjednice kako bi se što prije riješile sve administrativne procedure. Iako su se u nekim medijima pojavile informacije da Huanito prvo mora priznati krivnju da bi uopće mogao biti pomilovan, Gredelj kaže da to nije istina. O cijelom slučaju dobili smo i komentar ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića.

Pogledajte video Huanitove majke Zlate:

– Ne vidim razloga da se tu nešto dramatizira jer akt pomilovanja ustavna je ovlast predsjednice države i u konačnici njezina samostalna odluka. Sve što Ministarstvo pravosuđa prikupi i dostavi predsjednici, nju ni na što ne obvezuje, a Ministarstvo je u tom postupku samo u funkciji, rekao bih, tehničke potpore za njezinu odluku – rekao nam je Bošnjaković.

Ministar je napomenuo i da ne stoje tvrdnje da bi u Huanitovu slučaju izvršenje zatvorske kazne za njega bilo smrtonosno. I zatvorski sustav ima obvezu skrbiti o zdravlju osuđenika te se oni upućuju u zatvorsku bolnicu, a ako tamo nije moguće pružiti potrebnu zdravstvenu njegu, onda se upućuje u redovnu bolnicu. Iako je jasno da se po uobičajenoj proceduri zahtjev za pomilovanje mora najprije podnijeti Ministarstvu pravosuđa, koje ga zatim dostavlja predsjednici, ovdje je odvjetnik Gredelj taj korak odlučio preskočiti.

– Predsjednica nam je to olakšala jer je, kad je istupila pred cijelom hrvatskom javnošću i izravno nam se obratila, na svoju inicijativu izašla izvan svih uobičajenih formi i time i nama otvorila prostor da se tako izravno i mi obratimo njoj, a ne Ministarstvu pravosuđa – kaže odvjetnik Gredelj koji i napominje da pri tome ne želi umanjiti važnost tog ministarstva ili uvrijediti ministra kojeg, kako kaže, osobno poznaje i cijeni.

Za legalizaciju marihuane

Kako je Huanito nakon dva turbulentna dana u kojima je bio glavna medijska zvijezda proživljavao nedjelju tijekom koje su je, kako kaže njegova majka, novinari još uvijek zvali, “ali mobiteli nisu zvonili baš svakih petnaestak minuta kao u petak i subotu”.

– Digao se ujutro, dovezao drva iz dvorišta, iscijedio sebi i meni limun i naranču i to je to. Ostatak vremena on i dalje samo leži, nije ništa u stanju – kaže Zlata Luksetić te ističe da će se i ubuduće nastaviti boriti za sve bolesne kojima bi legalizacija marihuane u medicinske svrhe itekako pomogla.