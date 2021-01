Mama Alma traži Boyse: 'Spasili ste mi sina, vi ste anđeli Božji'

Idemo svi zajedno! U15 h nalaženje na parkingu Supernove u Buzinu, organizirajte ljude i računajte na gužvu na cestama! Lopate, rukavice i ostalo kaj može pomoći ponesite, potrpat ćemo u jedan auto i idemo svi zajedno da nema zajebancije s propusnicama - tim riječima pozvali su Bad Blue Boysi svoje članove u utorak ubrzo nakon što je snažni potres pogodio Banovinu, a u tim trenucima neki su već bili na ulicama i pomagali u čišćenju ruševina. No da su pomogli i puno više od samo čišćenja ruševina, svjedoči jedna majka kojoj su, kaže, spasili dijete.

- Kao prvo veliko HVALA svima vama vrijednim dečkima! Ja sam mama djeteta koje ste jučer spasili u Petrinji. Ne znam tko je od vas to bio jer sam za to vrijeme zapela u koloni ispred Petrinje. Moj sin je pao krpajući krov na našoj kući na adresi Artura Turkulina 37b gdje ste vi čistili lopatama šutu, zvao je u pomoć i vi ste mu pomogli i pozvali Hitnu. Jedan od vas mi se javio na sinov mobitel ali ne znam koji. Želja mi je znati tko je od vas divnih ljudi zadužio jednu majku za cijeli život. Spasili ste mi sina, počistili ulicu, počistili okolo kuće! Vi ste anđeli Božji, javite mi se da znam tko mi je sina spasio molim vas! Do neba zahvalna majka iz Petrinje - napisala je Alma iz Petrinje u poruci koju je prenijela Facebook stranica "Zona Dinamo".