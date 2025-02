Maloljetnik napadač iz Zadra je u pritvoru, Vučetić: 'Vlasti nije briga za djecu, oni skrbe o svom čoporu'

Postalo te strah izać vanka, al strah te prije svega za dicu, pa što se to događa u Zadru? Zadrani, ali i cijela Hrvatska šokirani su vijestima iz dalmatinskog grada o listama smrti prvo u gimnaziji, potom u osnovnoj školi, a naposljetku i zastrašujućim napadom maloljetnika nožem u vrat na 45-godišnju ženu na najpoznatijoj zadarskoj šetnici - Karma. Počinitelj zvjerskog napada na zadarskoj Karmi maloljetnik, od jučer je u pritvoru, autori tzv. lista smrti su prijavljeni, ispitani su u policiji, potom i suspendirani na osam dana s nastave, no strah je ostao.

Sve se podsjetimo dogodilo u kratko vrijeme. Prvo je prijavljeno dvoje učenika srednje škole da su sastavili listu smrti s deset učenika i sedam profesora, nekoliko dana kasnije dogodio se i sličan slučaj u osnovnoj školi gdje je jedna učenica spominjala i nož i onda nedugo potom maloljetnik je gotovo prerezao vrat 45-godišnjakinji koju nije ni poznavao i koja je samo srećom izbjegla smrt. Roditelji maloljetnika su ispitani u policiji, škole se još od tragedije u Prečkom zaključavaju, ali to nije dovoljno. Djeca, njihovi roditelji su zabrinuti, svi su pod dojmom ovih vijesti i prizora jakih policijskih snaga na zadarskim ulicama u potrazi za napadačem na 45-godišnjakinju na Karmi.

Da je Zadru potreban Centar za mentalno zdravlje za mlade nedavno je istakao predsjednik gradskog vijeća Zadra Marko Vučetić. Nakon informacije da je uhićen maloljetnik zbog pokušaja ubojstva u Zadru, Marko Vučetić inače i sveučilišni profesor za Večernji list obrazlaže svoj zahtjev i pita se zašto ta inicijativa već dugi niz godina nije realizirana, te ističe svoj stav o razlozima nasilja kod dijela mladih i komentira zastrašujuće vijesti i događaj u Zadru. Vučetić se prije svega pita kako u današnjem degradirajućem ambijentu izgraditi institucije koje, zbog moralnog utemeljenja i moralnih razloga, čuvaju i razvijaju ljudskost hrvatskog društva i hrvatske države?

- Nemamo takve institucije, štoviše nemamo niti jednu takvu instituciju i s time se trebamo suočiti. Da smo država izgrađenih institucija, bili bismo i društvo koje ima moralnu dužnost prema onima koji se nalaze u ovoj državi ili, kada je riječ o Zadru, imali bismo moralnu dužnost prema građanima Zadra, a posebno prema djeci i mladima. Svjestan sam kako djeluje mehanizam produkcije nasilja, on je sve aktivniji, a otpor prema nasilju je sve slabiji. Puno toga moga razumjeti, ali ne mogu razumjeti da netko ima djecu, a da istovremeno ne vodi računa o svijetu u kojem će to njegovo dijete živjeti - ističe Vučetić te dodaje da on osobno otkad ima djecu, na sve izbore izlazi kao roditelj, ne kao građanin i da na biralištima bira sigurniji svijet za svoju djecu.

- Mi smo izdali djecu, ostavili smo ih, prilazimo im kao političari, aktivisti, fanatici, navijači s tribina ili kao povratnici s ovih ili onih koncerata, ali im ne dolazimo kao roditelji. Riječ je o izdajnicima a ne o roditeljima. Izdajnici žele da im djeca budu Hrvati ili Srbi, katolici ili pravoslavci, desničari ili ljevičari, a ne žele da im djeca budu ljudi. Riječ je o izdajnicima, a ne o roditeljima. Takvima bih i u dokumentima u kojima se traži ime roditelja, umjesto toga, stavio ime izdajnika. Takvi izdajnici djeci posreduju nasilje prema onome tko ne pripada njihovom čoporu odnosno oni djecu ostavljaju bez roditeljske prisutnosti. Biti roditelj znači biti djetetu blizak, biti s njime. Ljudskost i jest blizina i prisutnost. Kada smo nekome bliski, komuniciramo brigu i moralnost. Po blizini, brizi i moralu smo ljudska bića, nasilje nas animalizira, a negacija roditeljstva nas pretvara u izdajnike vlastite djece - ističe Vučetić i dodaje kako je njegova, na dobro djece usmjerena kolegica, Anita Vulić-Prtorić, profesorica kliničke psihologije, još 2007. god. započela s aktivnostima osnivanja Centra za mentalno zdravlje djece i mladih u Zadru, ali da za to nema političkog interesa, a da toga interesa nema jer na birališta ne izlaze roditelji.

- Budući da je sve spremno za osnivanje Centra, organizirao sam sastanak s namjerom da do toga napokon dođe, ali lokalnoj politici to nije na listi prioriteta. Nije ih briga za djecu, oni skrbe o svom čoporu. Ako ni nakon ovih najnovijih slučajeva u Zadru, a posebno zadnjeg slučaja ubojstva u pokušaju, ne vidimo da imamo moralnu dužnost prema zadarskoj djeci, jer smo nebrigom uništili njihov svijet, onda ne zaslužujemo da ulicama idemo otkrivenog lica, prekrijmo ga jer ono nije ljudsko lice - istakao je Marko Vučetić.

