Majka mladog pročelnika: Razgovaram s njim na groblju i neutješno plačem

Siniša Palm (37), virovitički pročelnik za financije i gospodarstvo, nestao je 31. svibnja, a njegovo tijelo pronađeno je 3. lipnja u šumi na samoj granici s Mađarskom.

- Svakog jutra i svake večeri idem sinu na grob. Baš kao što je on mene pozdravljao svako jutro kad bi išao na posao i pozdravljao kad bi navečer došao doma. Razgovaram s njim na groblju i neutješno plačem - kazala je za 24sata majka Jadranka Palm.

- Tog dana oko 11 sati došao je kući. Radnici su bojili fasadu, a on je došao i stavio mi ruku na rame. Potapšao me i rekao: ‘Bit će to dobra boja’ - prisjeća se Sinišina majka.

- Ne vjerujem u optužbe o kocki. Živjela sam s njim i ne vjerujem u te priče, ne vjerujem da su istinite. Ne želim sad ništa komentirati, ali znate li onu staru poslovicu ‘Zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju’? Eto. Rekla sam vam sve što majka u ovom trenutku može reći. Sve ostalo ću reći kad dođe vrijeme za to - kaže potresena majka.

Ne vjeruje u službeno izvješće. - Više se ne bojim nikoga, osim Boga. Ja sam majka koja je izgubila dijete, nemam se više čega bojati - objasnila je. Dodala je da joj nije lako slušati i čitati optužbe na sinov račun.

Podsjetimo, Siniša Palm nestao je 31. svibnja, a njegovo beživotno tijelo pronađeno je 3. lipnja u šumi uz granicu s Mađarskom. Imao je uže oko vrata. Prije nego je izašla službena obavijest o smrti pročelnika, njegov šef, gradonačelnik Ivica Kirin, objavio je da je gradskom proračunu nanesena milijunska šteta i to tijekom nekoliko godina.

Video: Ivica Kirin obratio se novinarima