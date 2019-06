Kirin opisao što se događalo: 'Dobio sam poziv iz banke zbog čudnih transfera'

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin ispričao je novinarima detalje vezane uz dane kada je shvatio da su s računa Grada nestali novci i kada je nestao pročelnik Siniša Palm.

- Ja u četvrtak poslijepodne, iza pet sati, dobijam poziv iz poslovne banke da je došlo do čudnih transfera na jednu športsku udrugu - rekao je Kirin i dodao da je provjeravao u razgovoru je li osoba sigurna u to. Provjerio je sa suradnicima je li to istina i tko je ovlaštenik te sportske udruge.

- I sve mi je bilo jasno - rekao je Kirin i dodao da je zakazao sastanak u banci.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimila Suzana Lepan Štefančić

- Odlazim u 8 sati ujutro u banku. U međuvremenu Siniša Palm je došao uredno na radno mjesto što pokazuju snimke. U 9.45 je napustio grad kada je shvatio da su mu blokirani računi - izjavio je Kirin i dodao da se s dokazima iz banke uputio u krim policiju gdje je nekoliko sati dao svoja saznanja.

- I onda sam se vratio u grad gdje sam nakon toga naredio da se napiše rješenje o suspenziji i udaljenju s radnog mjesta - kazao je Kirin.

Pitao je novinare zašto to nitko od njih nije to provjerio.

- Meni je žao što se to desilo. On je vidio da ne može više pristupiti računima Zagrebačke banke. Od tog dana on se više nikome nije javljao na mobitel - rekao je Kirin.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja vas moram izvijestiti da nisam najmjerodavnija osoba s obzirom da sam podnositelj kaznene prijave, ne mogu govoriti o detaljima i činjenicama, a i ona znanja koja imam vas kao novinare i javnost ne bi zadovoljilo, a bojim se i da bi ugrozilo istragu - rekao je novinarima i nastavio - Ja sam ovdje danas rekao, da kao gradonačelnik, da bi bilo najbolje da se obdukcija obavi -

- Što se tiče slučaja o kojem smo govorili. Svi smo bili u šoku. Ne samo zbog saznanja da su nestali novac s gradskog računa, veći šok se desio kad se saznalo da je osoba koja se sumnjiči za te radnje izvršila suicid. Bio je veliki šok. -

Odgovornost

- Kada govorimo o odgovornosti. Naravno da sam odgovoran, ja sam gradonačelnik i nalogodavac i bio sam šef Siniši. Kada govorimo o objektivnoj odgovornosti niti sam znao niti sam imao indicije da je čovjek u problemu. Do dana dojave iz banke nisam znao da imamo problem i kada sam ga saznao tada je počela moja objektivna odgovornost - rekao je gradonačelnik Kirin te se zapitao tko je izvor plasiranja neistinitih navoda da je urlao i vikao na njega.