'REŽIM KRIJE ISTINU'

Majka mladića kojeg je ubila nadstrešnica počela štrajk glađu: Policija joj nije dopustila pristup Ćacilendu

Novi Sad utihnuo na 16 minuta za sve poginule u nesreći u padu nadstrešnice
02.11.2025.
u 15:01

"Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti", napisala je Hrka na Instagramu, dodavši da je štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru prije godinu dana, počela je u nedjelju štrajk glađu tražeći odgovornost vlasti za nesreću u kojoj je poginulo 16 ljudi. Hrka je također zatražila puštanje iz pritvora studenta koji su uhićeni tijekom višemjesečnih protuvladinih prosvjeda i raspisivanje prijevremenih izbora. Štrajk glađu najavila je u subotu pred desecima tisuća ljudi koji su u Novom Sadu obilježili godišnjicu pada nadstrešnice na obnovljenoj zgradi kolodvora, koja je dva puta otvarana u nazočnosti državnih i gradskih dužnosnika. Taj je incident pokrenuo val protuvladinih prosvjeda na kojima se traži odgovornost vlasti za korupciju i loše izvedene radove.

"Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti", napisala je Hrka na Instagramu, dodavši da je štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava. "Zahtjevam da Aleksandar Vučić raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protuvpravno lišeni slobode", istaknula je Hrka i pozvala građane "koji vjeruju u istinu i pravdu" da je podrže u njezinoj borbi. Skupina studenata iz Novog Sada krenula je u nedjelju pješice u Beograd da podrži Hrku.

Odjevena u bijelu majicu s natpisom "Mama protiv mašinerije", Hrka je došla pred parlament ali joj policija nije dopustila da priđe zgradi ispred koje je postavljen šatorski kamp Vučićevih pristaša, poznat kao "Ćacilend". Štrajk je potom počela nedaleko parlamenta.

Za nesreću dosad nitko nije sudski odgovarao što je bio okidač za protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana. Optužnice su podignute protiv bivših ministara građevinarstva Gorana Vesića i Tomislava Momirovića te nekadašnje direktorice “Infrastruktura Željeznica Srbije” Jelene Tanasković.

Naelektrizirana Srbija: Studenti preplavili Novi Sad, Vučićevu ispriku hladno su odbili, a u zraku danima visi pitanje svih pitanja
Novi Sad utihnuo na 16 minuta za sve poginule u nesreći u padu nadstrešnice
Ključne riječi
Dijana Hrka nadstrešnica Novi Sad

