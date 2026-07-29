La China se u hijerarhiji uspinjala preko leševa. Kada je uhićena, broj ubojstava smanjio se 300 posto

Ubojstva su na ulicama meksičke turističke meke La Paza, za tamošnje pojmove malenoga obalnog gradića s tek nešto više od 200.000 stanovnika, a čije ime u prijevodu znači "mir", prvih mjeseci te 2015. postala normalna pojava. Alarm je tamošnjoj vlasti, inače u velikoj mjeri navikloj na krvave obračune narkomiljea, zazvonio kada su shvatili da je u gradu u prva dva mjeseca 2015. počinjeno više ubojstava nego u cijeloj prethodnoj godini. Nisu to bile tek obične likvidacije – na pronađenim truplima često su nedostajali udovi, glava, ponekad i organi, tijela su bila potpuno unakažena, mnoga od njih toliko da ih nikada nisu ni uspjeli identificirati. Brutalna ubojstva kojima se nije nazirao kraj nosila su potpis "meksičke kraljice smrti", kako su je prozvali tamošnji mediji.