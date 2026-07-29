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UBIJALA JE IZ ZABAVE

La China se u hijerarhiji uspinjala preko leševa. Kada je uhićena, broj ubojstava smanjio se 300 posto

Journalist abducted in Veracruz remains missing
Angel Hernandez/REUTERS
Autor
Dario Markas
29.07.2026.
u 23:19
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Sve je puklo kada je šef kartela na njezino mjesto htio postaviti muškarca koji je ubio njezina prvog dečka. Odmetnula se i pokrenula rat

Ubojstva su na ulicama meksičke turističke meke La Paza, za tamošnje pojmove malenoga obalnog gradića s tek nešto više od 200.000 stanovnika, a čije ime u prijevodu znači "mir", prvih mjeseci te 2015. postala normalna pojava. Alarm je tamošnjoj vlasti, inače u velikoj mjeri navikloj na krvave obračune narkomiljea, zazvonio kada su shvatili da je u gradu u prva dva mjeseca 2015. počinjeno više ubojstava nego u cijeloj prethodnoj godini. Nisu to bile tek obične likvidacije – na pronađenim truplima često su nedostajali udovi, glava, ponekad i organi, tijela su bila potpuno unakažena, mnoga od njih toliko da ih nikada nisu ni uspjeli identificirati. Brutalna ubojstva kojima se nije nazirao kraj nosila su potpis "meksičke kraljice smrti", kako su je prozvali tamošnji mediji.

Ključne riječi
La China narkomafija La Paz Meksiko kartel

Komentara 1

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KR
krlokova
23:37 29.07.2026.

Smanjilo se 300%, pitanje je na što? Koliko je meni poznato -100% je 0

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