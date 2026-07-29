Kompanije za umjetnu inteligenciju prekrižile programere i love stručnjake za ovu drevnu znanost

Filozofija je godinama imala percepciju pretenciozne discipline koja je studentima jamčila da će se morati jako pomučiti kako bi pronašli posao jednom kada diplomiraju. Informatika i programiranje pak su bili trend i "garancija zaposlenja". No, pojavom umjetne inteligencije situacije se drastično promijenila. Tvrtke za razvoj umjetne inteligencije masovno zapošljavaju upravo filozofe koji oblikuju kako "strojevi razmišljaju i ponašaju se". S druge strane, programeri su ti koji se danas brinu zbog toga što im umjetna inteligencija "uništava radna mjesta".