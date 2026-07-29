Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAD ZAPNU NULE I JEDINICE

Kompanije za umjetnu inteligenciju prekrižile programere i love stručnjake za ovu drevnu znanost

Autor
Dino Brumec
29.07.2026.
u 22:50
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Šef Googleova DeepMinda Demis Hassabis rekao je Atlanticu kako poziva filozofe da počnu promišljati ne samo o novim modelima umjetne inteligencije, već i o promjenama koje nastaju u samom društvu zbog tehnološkog napretka

Filozofija je godinama imala percepciju pretenciozne discipline koja je studentima jamčila da će se morati jako pomučiti kako bi pronašli posao jednom kada diplomiraju. Informatika i programiranje pak su bili trend i "garancija zaposlenja". No, pojavom umjetne inteligencije situacije se drastično promijenila. Tvrtke za razvoj umjetne inteligencije masovno zapošljavaju upravo filozofe koji oblikuju kako "strojevi razmišljaju i ponašaju se". S druge strane, programeri su ti koji se danas brinu zbog toga što im umjetna inteligencija "uništava radna mjesta".

Ključne riječi
fakulteti Sam Altman AI umjetna inteligencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-07-18/PXL_110131_1185.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
17
'ODVIKAVANJE OD OPOJNIH TVARI'

Odakle uopće potječe koncept 'iritiranih Bošnjaka'? Odgovor je jednostavan: od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića

U kontekstu hrvatskih zahtjeva za izmjene izbornog zakona u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH u predmetu ‘Ljubić’, Izetbegović je ocijenio da “upravo takvim diktatom iritiraju, umjesto da umire i odobrovolje bošnjačku stranu” (Bakir Izetbegović, 27. 1. 2020.). Štoviše, zaprijetio je novim izborom Željka Komšića, jer je njegov hrvatski sugovornik ‘iziritirao Bošnjake...’

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!