Mađarski ministar optužen da informacije šalje Rusima, Orban: 'Prisluškivanje člana vlade je napad na Mađarsku'

Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je osudio "prisluškivanje člana vlade" nakon što je u Washington Postu objavljeno da je ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto prosljeđivao informacije o pregovorima Europske unije Rusima. "Prisluškivanje člana vlade težak je napad na Mađarsku", napisao je u objavi na Facebooku, dodavši da je od ministra pravosuđa zatražio da to istraži.

Prema pisanju Washington Posta od subote, koji se poziva na nekoliko sadašnjih i bivših europskih sigurnosnih dužnosnika, Szijjarto redovito naziva ruskog kolegu Sergeja Lavrova tijekom pauza sastanaka Vijeća EU-a da bi mu dao "izravne izvještaje o onome o čemu se raspravljalo", kao i moguća rješenja. No u članku Posta se ne kaže da je Szijjarto prisluškivan.

U članku je iznijeta i informacija po kojoj su ruske obavještajne službe razmatrale mogućnost utjecaja na kampanju za parlamentarne izbore koji se u Mađarskoj održavaju 12. travnja, tako da se simulira atentat na protrumpova čelnika, koji je blizak Rusiji. Poznato je da Orban zaostaje u dosadašnjim neovisnim anketama.

Szijjarto je na Facebooku ovu informaciju odbacio, nazvavši je "apsurdnom teorijom zavjere" te je rekao kako je šokiran "činjenicom da su ga jedna ili više stranih obavještajnih službi nadzirale uz aktivnu suradnju jednoga mađarskog novinara". Glasnogovornik Europske komisije u ponedjeljak je rekao da su izvješća o tome da Mađarska dijeli informacije o Europskoj uniji s Rusijom zabrinjavajuća, dodajući da Bruxelles očekuje pojašnjenje od Mađarske. Poljski premijer Donald Tusk reagirao je tako da je odgovorio kako članak Washington Posta "ne bi trebao nikoga iznenaditi".

"U to već dulje vrijeme sumnjamo", kazao je. U nedjelju je na platformi X kazao kako je to "jedan od razloga zbog kojih govorim samo kad je apsolutno nužno i kažem samo ono što je striktno nužno". Mađarski oporbeni vođa Peter Magyar osudio je potencijalni čin veleizdaje. "Prema trenutačnim informacijama Peter Szijjarto surađuje s Rusima i izdaje mađarske i europske interese. To je, čini se, veleizdaja, kažnjiva doživotnim zatvorom", napisao je na Facebooku.