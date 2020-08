Mađarski ministar objavio da rješava krizu, a zapravo krstario Jadranom na luksuznoj jahti

Kako izvještava mađarski portal Atlatszo, jedan od rijetkih preostalih nezavisnih medija, mađarski ministar vanjskih poslova u protekla 24 sata objavio je čak dvije fotografije na kojima je prikazan kako zabrinuto rješava spor u Bjelorusiji.

Na jednoj tvrdi kako je razgovarao s ministrima vanjskih poslova baltičkih zemalja, potom s premijerom Orbanom, dok na drugoj objavljuje da se oko rješavanja bjeloruske krize angažirao i kroz razgovore s visokim predstavnikom EU za vanjske poslove Josepom Borrellom te njemačkim kolegom Heikom Maasom.

U nedjelju, 16. kolovoza, ovaj portal je fotografirao ministra na luksuznoj jahti u vlasništvu malteške offshore tvrtke u vlasništvu poduzetnika Laszla Szijja, vlasnika velike građevinske tvrtke Dunaaszfalt koji je zahvaljujući bliskim vezama s vlašću Viktora Orbana dogurao do četvrtog mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih Mađara.

Vlasnik spomenute jahte Lady MRD malteška je offshore tvrtka L&L Charter pod kontrolom spomenutog mađarskog biznismena, a kako podsjeća Atlatszo, više puta ju je koristio i sam Orban, nakon što bi na hrvatsku obalu stigao luksuznim privatnim zrakoplovom registriranim u Austriji.

Jahta je između 8. i 11. kolovoza bila usidrena u šibenskoj luci, odakle je 12.8. otplovila u blizinu splitske zračne luke, gdje Atlatszo pretpostavlja da ju je preuzela posada koja je prevozila Szijjarta.

While #Hungarian MFA Peter Szijjarto on Facebook acts as working to solve the situation in #Belarus (LEFT) in reality he is on Holiday on a luxury jacht at the Adriatic Sea (RIGHT)@Atlatszo https://t.co/1M6yRTOsD9 pic.twitter.com/NLNFXpjYGT