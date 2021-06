Macron nakon pljuske: Radi se o izoliranim činovima krajnje nasilnih pojedinaca

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak je umanjio važnost pljuske koju mu je prilijepio muškarac u prigodi njegova posjeta Tain-l'Hermitageu, na jugoistoku zemlje, rekavši da su to "izolirani činovi krajnje nasilnih pojedinaca" koji ne trebaju "zaokupljati javnu raspravu".

"Ne bih htio da neki pojedinci i ljudi koji su skloni ekstremima uspiju donekle postići da zanemarimo sve ostalo", dodao je u razgovoru za dnevnik Le Dauphine, rekavši da ga takvi napadi neće zastrašiti.

Francuskog predsjednika u utorak je ošamario muškarac iz skupine građana koja je je pozdravljala Macrona na jugu Francuske, pokazuje videosnimka incidenta.

Macronovo osiguranje brzo je reagiralo i srušilo muškarca na tlo, a Macrona udaljilo.

Earlier today the President of France, Emmanuel Macron, was slapped in the face by a protester. pic.twitter.com/EPEf5H24Ml