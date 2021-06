'Mladi ne gube vrijeme, ja sam ga voljela gubiti uz dečke koji nisu bili za mene'

Na svoj pedeseti rođendan nije bila u vezi, djeca su već otišla od kuće, prestala je i raditi posao u kojem je bila uspješna. Dotad je vodila agenciju za oglašavanje. Okrugli broj na vlastitom životnom kalendaru pretvorila je u još jedan novi početak. Francuskinja Mylène Desclaux počela je pisati blog o ženama u pedesetima, a uskoro je napisala i knjigu “Zašto su Francuskinje mlade i u pedesetima”, koju je V.B.Z. objavio u suradnji s Loccitaneom. Autorica na zabavan način, iskreno, u svojoj knjizi bilježi što se sve promijenilo nakon pedesetog rođendana i konstatira kako je to vrijeme za “renesansu” i “nježno reprogramiranje”.

Za one koji još nisu pročitali vašu knjigu, možete li nam otkriti u čemu je tajna, kako to da su Francuskinje danas mlade ne samo u četrdesetima nego i u pedesetima?

Smatrati da su Francuskinje u pedesetima mlađe od svojih hrvatskih vršnjakinja je mit i pogrešno. U toj dobi naše su krvne žile ili koljena u manje-više istom stanju, ovisno o načinu na koji smo vodile brigu o sebi. Danas možemo održavati svoje tijelo u boljoj formi zahvaljujući velikim pomacima u znanosti, boljoj kozmetici i zdravijem načinu života. Većina naših majki su u pedesetima već bile dame u godinama. A mi smo danas još mlade s pedeset godina, zar ne? Za pedesete se danas kaže da su nove četrdesete, baš kao što će za nekoliko godina (nadam se!) šezdesete biti nove pedesete. Danas svi znamo da izlaganje suncu i pušenje ubrzavaju proces starenja i do pedesete smo uglavnom prestali pušiti i manje se izlažemo suncu. No, najuočljivije tajne ljepote često su rezultat dobre šminke i lošeg osvjetljenja, pretpostavljam da Francuskinje jako dobro znaju kako se koriste filtri i drugi alati, pa u nekoliko klikova postaju tanje i glađe. Ali ako nam cijeli svijet zavidi na našoj vječnoj mladosti, ne bih mu željela proturječiti. Napokon, ovdje je riječ o slici koju želimo pokazati, o stilu koji nam odgovara i o onim nekim beskompromisnim ugađanjima o kojima govorim u svojoj knjizi. Sada sam mnogo manje uznemirena strahom od starenja nego u vrijeme kad sam pisala knjigu “Zašto su Francuskinje mlade i u pedesetima”. Danas se manje opterećujem time kako da ostanem mlada, a više time kako da ostanem zdrava. Kad smo već kod toga, dosta sam dobro prošla s obzirom na to odakle potječem. Naime, moji pradjedovi rođeni su u istom malom selu na jugu Francuske. Ženidbe u bliskom krvnom srodstvu rijetko kad daju top-modele.

Francuskinje su uvijek bile iznimka: one su šik i kad ne slijede modu, čak i ako nemaju stila, to se smatra njihovim stilom, mladi ljubavnik ili suprug koji je 24 godine mlađi nije skandal, njihova se ženstvenost prepoznaje u kasnijim godinama... Kako su ‘izborile’ takav status?

Ova slika francuske žene kao jedinstvene, neovisne, lijepe i zavodljive potječe iz vremena književnih salona 18. stoljeća koje su vodile obrazovane žene pune duha, vješte u vođenju razgovora i koje su propagirale prosvjetiteljske ideje. Te su žene nametale stil ponašanja i odijevanja. A zatim su tu naše ikone, naše ambasadorice: Coco Chanel, Ines de la Fressange, Caroline de Maigret, Marion Cotillard, Catherine Deneuve… koje zrače prirodnom elegancijom. U normalnim vremenima, pariški život nudi mnoštvo razloga za izlazak, a samim time i prilika da se lijepo odjenemo: restorani, večere s prijateljima, koncerti, izložbe... Svijet se promijenio u godinu dana. Da me sad vidite odjevenu u odrezane traperice, martensice i preveliki džemper smjesta biste mi zabranili da išta govorim na tu temu. Ova nas je pandemija prilično protresla, ali iskreno se nadam da nećemo ugroziti naš status.

Koliko možemo zahvaliti tolerantnim francuskim muškarcima na takvom statusu žena i jesu li se muško-ženski odnosi u Francuskoj promijenili posljednjih godina?

U svojoj knjizi govorim između ostaloga i o tome koliko je teško pronaći ljubav u toj dobi. Često slobodni muškarci u ovoj dobi žele i dalje ostati slobodni ili traže mlađe žene. S pedeset godina jednostavno imamo manje “izbora”. A istodobno smo postale zahtjevnije. Ne želimo više pristajati na velike ustupke. Imam dojam da se mladi danas uglavnom upoznaju na raznim društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje. Sa samo nekoliko klikova mogu upoznati nekoga tko živi u njihovoj blizini i dijeli iste interese. Barem ne gube vrijeme. Dok sam ja voljela gubiti vrijeme s muškarcima koji nisu bili stvoreni za mene. Ali to je bilo prije.

Francuska je multietnička zemlja, koliko je to utjecalo na međurodne odnose?

Francuska je multikulturna zemlja, ali ne mislim da je to promijenilo odnose među spolovima. Francuzi su na glasu kao zavodnici i donedavno se to zavođenje moglo smatrati nekom vrstom igre. Danas su se stvari promijenile. Pokreti #MeToo i Woke, koji su stigli iz Amerike, osvijestili su ljude o ograničenjima ove igre. Sada se i najmanja opuštenost može označiti neprikladnom. Vidjet ćemo hoće li zavođenje na francuski način preživjeti.

Kako trenutačno izgleda svakodnevni život u Gradu Svjetlosti?

Prvo zatvaranje provela sam sa svojim partnerom u Parizu, bilo je prazno i tužno. Mnogi su Parižani tada napustili grad i nije bilo turista. Čim je bilo najavljeno drugo zatvaranje, unajmili smo jednu kuću na selu i pobjegli. Sada, kad se terase i kafići ponovno otvaraju, dvoumimo se između uzbuđenja koja donosi pariški život koji se opet budi i užitka da ostanemo zatvoreni ovdje, u našoj maloj seoskoj kući gdje se budimo uz cvrkut ptica.

Na vrhuncu pandemije čak se i na jednom Manhattanu, uz koji se prije nije vezalo stajanje uz štednjak, širio miris svježe pečenog kruha, jesu li i obitelji u Francuskoj počele u pandemiji češće kuhati kod kuće?

Da, to je točno, svi su se uhvatili štednjaka. Tijekom ovih zatvaranja izvadili smo knjige s receptima i počeli kuhati. Čak imam dojam da sad svi u Francuskoj peku svoj kruh. Trenutačno je jako šik doći na večeru s kruhom koji ste sami pripremili od starih vrsta brašna i kiselog tijesta koje vam je dao prijatelj od prijatelja.

Francuzi jako vole putovati, kako se nose s ograničenjima putovanja?

Cijeli je svijet preko noći stao i prestao putovati. Svi smo se usredotočili na svoje bližnje i na svoj unutarnji život. Ova trenutačna situacija koja je neka vrsta digresije (i nadam se da je stvarno samo digresija), donijela nam je korisno iskustvo i priliku za odmor, čitanje, pisanje, introspekciju. Što se mene tiče, uživala sam u tom razdoblju smirenosti i izolacije, ali svjesna sam da je to iskustvo za mnoge ljude bilo zastrašujuće. Moja kći, koja je živjela u SAD-u, vratila se u Francusku, na moju veliku sreću. Prije sam u SAD redovito putovala kako bih se vidjela s njom, ali sad imam manje razloga za to. Jedva čekam da opet počnemo putovati, ali moj izbor će sada biti manje udaljena odredišta.

Posljednjih godina prije pandemije mnogo je francuskih turista dolazilo u Hrvatsku, što se u vašoj zemlji zna o najmlađoj članici Europske unije? Ima li Hrvatska dobru reputaciju među Francuzima?

Nisam još bila u Hrvatskoj, ali sanjam o tome da odem. Jedna je moja prijateljica udana za Hrvata koji ima kuću na otoku čijeg se imena ne mogu sjetiti. Ona tamo provodi ljetne praznike i pokazala mi je fotografije koje su nevjerojatne. Sve to na samo dva sata od Pariza! Osim toga, voljela bih posjetiti i Zagreb, grad bogate prošlosti koji je, čini mi se, jedna od rijetkih europskih prijestolnica koju još nisam posjetila.

Trenutačno pišete novu knjigu, koja je tema?

Upravo sam završila svoju drugu knjigu, koja je ujedno i moj prvi roman. Radnja započinje u automobilu na autocesti u zapadnoj Kaliforniji, majka je za volanom, njezina kći tinejdžerica sjedi pored nje i ponaša se nepodnošljivo. Majka je već iscrpljena, ali zadržava mirnoću. Želi biti dobra majka i iskoristiti praznike da se zbliži s kćeri koja joj sve više izmiče. Naravno, sve će se izokrenuti. Opisujem majčino stanje izgubljenosti i kaotičnosti. Ona je vlasnica tvrtke, snažna u svom profesionalnom životu, ali kod kuće je nemoćna pred svojom nadarenom, poliglotskom i poludelinkventnom kćeri.