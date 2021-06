Incident u Francuskoj: Macron pozdravljao građane pa ga jedan ošamario

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je jugoistok Francuske te pozdravljao mnoštvo okupljenih građana kada ga je jedan muškarac ošamario.

Macrona su metalne barijere odvajale od gomile, no napadač je ipak uspio doći do njega. Njegovi su zaštitari odmah reagirali te ga zaštitili, odmaknuli su ga na sigurno.

Muškarac u zelenoj majici, snimljen kako udara Macrona, prvo ga je jednom rukom primio kao da se želi pozdraviti s njime, a potom ga je drugom ošamario. Kako prenosi BBC, dvojica muškaraca uhićena su nakon incidenta. Također, muškarci su vikali "dolje makronizam".

