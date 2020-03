Maca se nakon 11 godina lutanja vratila vlasnici: 'Nikad ne zaboravite svoje ljubimce'

Mačka Missy je 2009. godine pobjegla iz automobila Eve McDonnell u Birminghamu i, unatoč brojnim nastojanjima, vlasnica je godinama nije uspjela pronaći.

No nedavno su susjedi u četvrti Hall Green zamijetili mačku nalik Missy kako se vrzma oko odlagališta za smeće te su je odveli u centar za zaštitu životinja, gdje je čipirana, piše BBC.

Ustanovljeno je da je čitavo vrijeme živjela na ulici desetak kilometara od Eveina doma. Presretna vlasnica nije mogla vjerovati da je njezina Missy, koja danas ima 17 godina, još uvijek živa.

"Nikad je nisam preboljela i nikad nisam prestala misliti na nju. Nikad ne zaboravite svoje ljubimce, oni su nezamjenjivi", rekla je nakon emotivnog susreta sa svojom ljubimicom.

Missy je pobjegla u trenutku kada je McDonell izišla iz automobila da bi kupila mlijeko.

Ali Shah i njegova majka Selma često su viđali Missy kako kampira na betonu blizu njihova doma. Zimi je spavala na kontejneru za smeće ili na gomili smeća.

"Kad sam razgovarala s muškarcem do čije kuće vodi taj puteljak, on mi je ispripovijedao da je mačka jedan dan samo krenula za njim, no da je nisu pustili u kuću", kazala je Eve.

No Ali i njegova majka su počeli hraniti Missy te su joj uskoro izgradili drvenu nastambu u koju se mogla skloniti.

Pošto je Ali majci poslao snimku Missy kako spava vani na kiši, ona je pristala na to da je puste u kuću. Ondje je ostala nekoliko dana prije odlaska u centar za zaštitu životinja.

Bila je toliko mršava da su joj se na leđima vidjeli kralješci, kazala je McDonell, dodavši da su je, kad je ugledala Missy, preplavili razni osjećaji.

Mačka je međuvremenu izgubila zube, pa mora jesti posebnu hranu za mačke, no sada se vratila na svoje staro mjesto - na stubište u Eveinu domu.

"Prošla je kroz ružan period, no to je ipak još uvijek moja maca", kazala je McDonell.