Mačka im je stalno htjela sjediti u krilu, a onda su smislili genijalno rješenje

Par iz Londona udomio je mačku Ziggy koja se brzo pripitomila i u svakom je trenutku željela sjediti u krilu svojih vlasnika.

Rebecci May i njezinom suprugu Alexu u početku je to bilo slatko, no kada su počeli raditi od kuće, nisu više mogli držati mačku u svome krilu u svakom trenutku.

Ako bi je sklonila sa svojih nogu, mačka bi se Rebecci penjala po radnom stolu ili laptopu pa bi joj bilo još teže raditi.

Kupili su joj i poseban krevet za mačke, no ni to je nije zadovoljilo pa je Alex došao na briljantnu ideju.

Odlučio je napraviti umjetno krilo koje je Ziggy odmah oduševilo. Napunio je hlače kako bi izgledale poput ljudskih nogu, ispod njih je stavio tenisice, a umjesto trbuha jastuk. Kao šlag na kraju, u hlače je postavio uređaj koji ih zagrijava kako bi temperatura bila jednaka ljudskom tijelu.

– Alex je mislio da će to biti zabavno, no nismo očekivali da će upaliti. Harley, njezina sestra je bila totalno nezainteresirana, no Ziggy ih obožava. Treba joj toplina i zaštita, a to je dobila – ispričala je Rebecca.