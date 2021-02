Luka Burilović o cijepljenju preko reda: Danas bih drugačije postupio i još malo pričekao

Luka Burilović, čelnik Hrvatske gospodarske komore, priznao je da se cijepio preko reda protiv koronavirusa te da je već primio i drugu dozu cjepiva, no da može vratiti vrijeme, to ne bi ponovno učinio.

– Je, ja sam se cijepio 13. 1. u vrijeme i u onom kontekstu kada se pozivalo na cijepljenje javne osobe, i drugi puta 4. veljače. razlog zašto sam se cijepio su problemi koje imam. Dakle, ja sam i to je nešto što ću sada podijeliti s hrvatskom javnošću, nakon 1690 dana provedenih na bojištu, ja sam hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća, dobio sam tešku tuberkulozu i imam teški bronhitis, astmu, blagu astmu, imam respiratorne probleme, imam alergijske probleme, imam stalno probleme s dišnim putevima, respiratornima. I na nagovor, dakako, liječnika i razgovor i sugestiju liječnika, mog i svih onih koje poznajem rekli su da spadam u rizičnu skupinu i zbog tih problema ja sam tada 13. 1. se cijepio. Na nekoliko mjesta sam pitao da li je to moguće, opet ponavljam, u kontekstu tog vremena kada se pozivalo javno i kada je bilo jako malo zainteresiranih ja sam to učinio. Danas, možda iz ove perspektive kada se govori da cjepiva ima manje, možda bih drugačije postupio i još malo pričekao bezobzira na sve ove probleme respiratorne koje sam rekao jer spadam, opet ponavljam, u rizičnu skupinu – rekao je Burilović za RTL Direkt.

Nije otkrio gdje se cijepio, a na pitanje je li mu neugodno što se cijepio odgovorio je:

– Kontekst 13.1. i danas je sasvim nešto drugo.

Odgovorio je i na pitanje zna li koliko se ljudi tako cijepilo u HGK.

– To vam ne znam. To su ipak zdravstveni problemi i privatne stvari ljudi koje ja nikoga nisam pitao kao što nisam ni o sebi to javno govorio. danas sam zbog interesa javnosti iznio sve svoj zdravstvene probleme koje inače u bilo kojoj drugoj situaciji mislim da nema smisla dijeliti s javnošću pogotovo jer ja nisam dužnosnik, nisam javna osoba, ali evo ako je to zahtjev javnosti ja sam danas s vama podijelio kakve imam zdravstvene probleme.

