Lovrić: 'Mi ćemo u drugom krugu podržati Tomaševićeva protivnika'

Najava izgradnje metroa, 5000 novih stanova i još dva mosta preko Save, ukidanje plavih vrećica, otvaranje Masarykove za promet i besplatni vrtići, odnosno, Zagreb kakvim ga zamišljaju kandidat za gradonačelnika Zagreba Ivica Lovrić i njegov zamjenik Otto Barić, nije privukao birače koji su im na održanim lokalnim izborima pokazali "palac dolje". Bilo je to bjelodano već nakon objave prvih izlaznih anketa, prema kojima je kandidat koalicije Blok umirovljenika zajedno (BUZ) i Plavi grad osvojio tek 3,32 posto glasova, što ga je stavljalo na šesto mjesto od sedam kandidata. Iza njega je ostao samo Pavle Kalinić.

Atmosfera u stožeru u Preradovićevoj ulici u središtu grada, očekivano, sumorna, a prilično rijetki gosti kratili su vrijeme prateći izborni televizijski program, uz orehnjače, makovnjače i kiflice. Rijetki su, u ranim večernjim satima, bili i novinari jer Lovrićevo ime nije se ni ranije spominjalo među potencijalnim kandidatima za drugi krug. Kada se naposljetku, u 22.30 sata, pojavio u stožeru, dočekan je pljeskom poput kakva pobjednika. "Vi ste naš gradonačelnik", "Nismo pobjedili, ali smo puno napravili", tješili su ga aktivisti i simpatizeri.

- Nismo najzadovoljniji rezultatima. Trenutno imamo povjerenje oko pet posto Zagrepčana: nije ni to malo, ali je puno manje od onog što smo očekivali, a to je 12 do 15 posto. Možda nismo uspjeli doći do birača ili oni na koje smo pretendirali nisu izišli na birališta. Mi ćemo u drugom krugu podržati Tomaševićeva protivnika, a najvjerojatnije će to biti Marija Selak Raspudić – najavio je Ivica Lovrić, i pritom optužio "neke kandidate" da su iz njegova biračkog bazena uzeli 4-5 posto glasova.

