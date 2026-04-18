London tajno priprema teren za povratak pod okrilje Bruxellesa? 'Bliži odnos s Europom je naš najbolji interes'

Potpora ponovnom pridruživanju EU-u, a ne jednostavnom pridruživanju jedinstvenom europskom tržištu, raste među britanskim biračima, s više od 80% pristaša laburista, liberalnih demokrata i zelenih koji podržavaju opciju pridruživanja, prema istraživanju koje je analiziralo stavove birača 10 godina nakon referenduma o brexitu. Analitičari su testirali šest scenarija, uključujući nastavak sadašnje laburističke politike skromnih ambicija za razvoj odnosa, zadržavanje sporazuma koji je postigao bivši premijer Boris Johnson, dodatno udaljavanje od EU-a, pridruživanje carinskoj uniji i jedinstvenom tržištu te ponovno pridruživanje EU-u.

Dok je 61% svih birača podržalo trenutni pristup vlade u odnosima s EU, samo 19% to je učinilo "snažno", pokazalo je istraživanje "Najbolje za Britaniju" koje je koristilo nedavne ankete YouGova i utvrdilo da trenutni vladin plan ima široku, ali ne i snažnu podršku i pokazalo je da su mnogi birači suzdržani u nadi da će doći do nečeg boljeg. Potpuni povratak u EU podržalo je 53% svih birača, pri čemu je podrška iznosila 83% među laburističkim biračima, 84% među liberalnim demokratima i 82% među zelenima, pokazalo je istraživanje. Od konzervativnih i reformističkih birača, 39% odnosno 18% podržalo je to, pokazalo je istraživanje "Najbolje za Britaniju".

Istraživanje "Najbolje za Britaniju" dolazi u trenutku kad će planirani zakon o resetiranju odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a biti dio Kraljeva govora kojim se najavljuju planovi vlade 13. svibnja. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva nastojat će donijeti novi zakon koji bi omogućio usvajanje pravila jedinstvenog tržišta putem sekundarnog zakonodavstva. „Jasno se vidi da postoji malo interesa za posredničke aranžmane carinske unije ili ulaska na jedinstveno tržište, u usporedbi s vrlo osjetnom podrškom članstvu u EU“, rekla je Naomi Smith, glavna izvršna direktorica organizacije "Najbolje za Britaniju". Anketa također sugerira da strankama koje se zalažu za članstvo u EU-u zapravo to povećava podršku - laburistima, liberalnim demokratima i zelenima. Podaci YouGova ekstrapolirani su iz dvije ankete provedene na više od 4000 birača iz cijelog političkog spektra, provedene u rujnu 2025. i ožujku 2026.

Neil Kinnock, bivši čelnik Laburističke stranke i potpredsjednik Europske komisije, rekao je: „S nepredvidljivim američkim predsjednikom koji igra ratne igre s našim životima, dok pokreće sukob koji izaziva inflaciju diljem svijeta, sada je očitije nego ikad da naš 'posebni odnos' mora biti s našim susjedima na našem kontinentu gdje Britanija može moći sudjelovati u odlukama i vršiti odgovarajući utjecaj." „Priznavanje te racionalne ekonomske, političke i sigurnosne stvarnosti dobiva sve veću javnu podršku, kao što pokazuje ovo izvješće.“ "To je patriotski put, privući će birače i, što je najvažnije, služit će budućnosti i nadolazećim generacijama.”

Trenutni plan premijera Keira Starmera za resetiranje odnosa s Bruxellesom predviđa korištenje takozvanih ovlasti Henryja VIII. za donošenje sekundarnog zakonodavstva. To će vjerojatno značiti da će nova pravila odobravati članovi parlamenta jer parlament može odobriti ili odbiti sekundarno zakonodavstvo, ali ga ne može mijenjati. Kritičari su rekli da bi plan kojim se dopušta korištenje sekundarnog zakonodavstva za dinamičko usklađivanje s Bruxellesom - za promjene propisa Ujedinjenog Kraljevstva kako bi odražavali ona utvrđena u Bruxellesu radi lakše trgovine - marginalizirao Westminster.

U razgovoru za BBC Radio 5, premijer je rekao da će promjene stupiti na snagu samo ako parlament usvoji zakon, dodajući da je jači odnos s Europom u "najboljem interesu Ujedinjenog Kraljevstva". Rekao je: "Nalazimo se u svijetu u kojem postoje masovni sukobi, velika neizvjesnost i čvrsto vjerujem da su najbolji interesi Ujedinjenog Kraljevstva u jačem, bližem odnosu s Europom, bilo da se radi o obrani i sigurnosti... energiji, neizbježno, a također i o našem gospodarstvu." Stav o tješnjim vezama s EU-om, prema organizaciji "Najbolje za Britaniju", čini se da ima široku podršku u cijelom spektru birača u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali možda je manje jasno kako najbolje uspostaviti te bliže veze.