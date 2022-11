Hoće li kriza zamračiti europske metropole pred blagdane: London, Pariz, Berlin... svi štede na božićnim lampicama

Kriza s energentima okrznula je i europske adventske sajmove, poznate po raskoši i blještavilu stotina milijuna božićnih lampica, koji svakog prosinca pokreću novi val putovanja Starim kontinentom. Od tradicije se ne odstupa, blagdanski ugođaj neće izostati, ali u većini europskih metropola spektakl svjetla bit će ili nešto skromniji ili će kraće trajati. Božićne lampice u Londonu, recimo, upaljene su po običaju rano, ali za razliku od prijašnjih godina, kada su svjetla u slavnoj londonskoj šoping-ulici svjetlucala bez prestanka, sada Oxford Street blista u božićnom duhu samo između 15 i 23 sata.

Prag i Bratislava po svome

– I drugi gradovi diljem Ujedinjenog Kraljevstva ove će godine imati malo manje božićnog osvjetljenja zbog inflacije i visokih troškova energije, a neke lokalne vlasti odlučile su i smanjiti broj svečanih događanja tijekom adventa. Uvelike se štedi na računima za struju, a očekuje se da će manje radnih sati, u kombinaciji s prelaskom na učinkovitije žarulje, smanjiti potrošnju energije za dvije trećine u usporedbi s lani – otkriva direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u UK Darija Reić.

Punog sjaja neće biti ni u Gradu Svjetlosti. Pariški trgovi i ulice u adventsko razdoblje ulaze nešto skromnije ukrašeni, a božićna rasvjeta racionalizirana je nedavno predstavljenim planom “energetskog otrežnjenja”, koji predviđa smanjenje potrošnje električne energije u toj zemlji za 10 posto do 2024. Prigodno blagdansko osvjetljenje trajat će šest umjesto prijašnjih sedam tjedana, a gasit će se već prije ponoći, osim 24. i 31. prosinca. Tradicionalni božićni sajam u podnožju Eiffelova tornja održat će se između 16. prosinca i 2. siječnja, ali rasvjeta se već sad na tom simbolu Pariza isključuje svaki dan pet minuta prije ponoći.

– Osim iluminacije, štednja utječe i na druge simboličke elemente Božića u Parizu. Tradicionalne kolibe ove godine neće biti opremljene grijanjem, a i ranije će se zatvarati. Klizališta, koja su inače bila uobičajena tijekom Božića u Francuskoj, ove godine zbog štednje neće biti postavljena u mnogim francuskim gradovima – kaže Danijela Mihalić Đurica, direktorica Predstavništva HTZ-a u Francuskoj.

– Nacionalni plan uštede ovdje uključuje i štednju na javnoj rasvjeti, grijanju i toploj vodi u javnim zgradama. Od rujna je na snazi i zabrana ostavljanja otvorenih vrata za vrijeme rada klime, odnosno grijanja. U planu je i zabrana rada svjetlećih reklama između jedan i šest sati ujutro. Francuska je uvela prognozu opskrbe strujom te građani redovito dobivaju informacije o opterećenju električne mreže, popraćene zelenim, žutim i crvenim simbolima koji pokazuju koliko je struje dostupno – kazuje naša sugovornica.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Pariz

Putin i rat u Ukrajini te posljedično energetska kriza, pomrsili su planove za božićna slavlja i u njemačkim gradovima. Racionalan pristup i štednja energije bez izuzetka važe i za adventske sajmove pa su pojedini njemački gradovi odustali od lampica na božićnim jelkama, neki i od klizališta, dok ostali posežu za štedljivijim led lampicama, a svjetla će se paliti samo između 16 i 22 sata. Na sajmovima u njemačkim gradovima neće biti ni plinskih grijalica.

Manje svjetla i blještavila očekuje i goste Budimpešte. Božićni sajmovi održavat će se na više gradskih lokacija, ali sveukupno gledano dekorativna božićna rasvjeta bit će skromnija jer će izostati na lokacijama kojima upravlja Grad Budimpešta. Inače, u tom su gradu najpoznatiji i tradicionalno najposjećeniji božićni sajmovi na Trgu Vörösmarty i ispred bazilike svetog Istvana. Na potonjem, koji se otvara 18. studenog, najavljeno je stotinjak izlagača, koncerti, izložbe fotografija, svjetlopisi i projekcije na bazilici, ali i redizajnirano klizalište na sredini trga. Oko Adventa na Trgu Vörösmarty, unatoč najavama da se nakon 20 godina tradicije ovog prosinca neće održati, pripreme su protekli vikend ipak počele.

– Opća skupština u Budimpešti donijela je paket za očuvanje energije još krajem kolovoza. Prema njemu, dekorativna rasvjeta u gradu gasi se dva sata ranije nego inače, što će, prema procjenama, godišnje uštedjeti 792.510 kWh. Tako su ljeti glavne atrakcije, mostovi, spomenici i druge lokacije u gradu bile osvijetljene do 23 sata, a ranije do jedan sat poslije ponoći. Zimi će rasvjeta biti upaljena do 22 sata, a energetski paket uključuje i program modernizacije javne rasvjete, prema kojem Budimpešta planira zamijeniti oko 19.000 rasvjetnih tijela do kraja 2024. Također, zgrade kojima upravlja gradsko vijeće morat će ograničiti hlađenje na 25°C ljeti i grijanje na 21°C zimi. Pravilo se ne odnosi na domove za umirovljenike i staračke domove – govori Ivana Herceg, direktorica Predstavništva HTZ-a u Mađarskoj.

S druge strane, Prag i Bratislava nisu toliko fokusirani na energetsku krizu i mjere štednje. U Prag se na glavne gradske trgove goste čak poziva porukom “Uživajte u zadivljujućoj ekspoziciji svjetala, očaravajućim zvukovima, tradicionalnim božićnim delicijama uz puno zabave i smijeha”. Prvi božićni sajmovi počinju već 20. studenog, a neki će potrajati sve do 6. siječnja. Nakon pandemijske stanke Bratislava pak poziva porukom “Dođite i oraspoložite se za vrijeme najpopularnijih praznika u godini u glavnom gradu Slovačke”.

I Zagreb pod mjerama

Svečano, prosinačko ruho obući će i susjedna Slovenija. Svi veći gradovi, prema dostupnim podacima, planiraju adventsko ukrašavanje unatoč energetskoj krizi. No ne raskošno kao prije.

– Mnogi su gradovi potvrdili da će božićno ukrašavanje ove godine biti ili u manjem opsegu i/ili u kraćem dnevnom vremenskom razdoblju. Ljubljana i Maribor još uvijek nisu javno objavili koje su točno mjere predviđene, no gradonačelnik Ljubljane je još prije nekoliko tjedana potvrdio da razmišljaju o vidovima štednje. Za Celje se, recimo, zna da planira deset posto smanjeno osvjetljenja uz gašenje u 23 sata. Kopar ne planira veće promjene, ali je predviđeno gašenje osvjetljenja u ponoć – kaže Bruno Bonifačić, direktor Predstavništva HTZ-a u Sloveniji.

Štedjet će se i na najpoznatijem blagdanskom događanju u Hrvatskoj, na zagrebačkom Adventu. Svečana svjetla palit će se pola sata kasnije i gasiti pola sata ranije nego inače, a u upotrebi će biti LED lampice. No nakon dvije sive godine s pandemijom i restrikcijama putovanja i sa štednjom energije kao novom temom, malo će tko zamjeriti što baš sve ne bliješti koliko i kao nekada.

