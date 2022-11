Vrtjet će se Zagreb Eye, vraća se novi val, stižu štrudle od krvavica

Veliki panoramski kotač, dvoboji chefova, dvostruko Fuliranje, retroparty, koncerti poznatih glazbenika, navijanje za vatrene te inovativne delicije poput štrudle od krvavica koje će nadopuniti neizostavne mirise i okuse fritula, kuhanog vina i kobasica, samo su dio široke ponude ovogodišnjeg Adventa u metropoli, koji počinje za točno tjedan dana. Blagdanski ugođaj u 42 dana njegova trajanja očekuje vas na više od 20 lokacija, među kojima su Zrinjevac, Tomislavac, Strossmayerovo šetalište, plato Gradec, Europski trg, ali i neke nove pa smo provjerili u čemu će se ove sezone na Adventu u metropoli uživati.

Uz vatromet u Španskom

Adrenalinska zabava stiže na Tuđmanov trg, na kojem će se raširiti Winterland, zabavni park s čak 22 atrakcije, od kojih neke prvi put dolaze u regiju, primjerice Ranger i Sky flyer, a najmlađi će ondje moći iskušati i bungee jumping, trampolin ili labirint. Glavni je adut pak 36 metara visok panoramski kotač s 24 poluotvorene kabine iz kojih će pogled pucati na cijeli grad. – London Eye smatra se neizostavnim dijelom pop-kulture, bečki Wiener Riesenrad pruža spektakularan pogled na baroknu prijestolnicu, a pariški Ferris wheel na najromantičniji grad na svijetu. Napokon je došao red i da zagrebački Advent dobije jednu takvu reprezentativnu atrakciju – poručuju iz Winterlanda.

Foto: Winterland

Mnogi zasigurno neće propustiti ni Ledeni park koji se vraća na Tomislavac, i to s novom koncepcijom. Klizalište će biti na južnoj livadi, sa stazama koje se protežu oko fontane i livade ispred Umjetničkog paviljona, čiji će drvored krasiti tisuće lampica. Ispod krošnji pak smjestit će se kućice, u kojima će chefovi Matija Bogdan i Marko Palfi pripremati blagdanske specijalitete. Više od 30.000 lampica krasit će i krošnje zrinjevačkog drveća, a tamošnju adventsku čaroliju upotpunit će bogata gastroponuda s jelima poput pohanog piceka, purice ili patke s mlincima te zapečenih štrukli. Moći će se na Zrinjevcu naći i ručno rađeni suveniri, dekoracije i igračke domaćih obrtnika i umjetnika.

Jedan od najpopularnijih adventskih programa, Fuliranje, ove će godine imati dvije destinacije. Gastromeka s novim nazivom "Fooling around" bit će na Oleander terasi hotela Esplanade, gdje će se smjestiti deset kućica, među kojima i The Meat majstora Nenada Komesa, Institut za kobasice Mate Jankovića, Beg's Plant Based Street Food, Gingle Bells i Rakijarnica. Pridružit će im se i chefovi Esplanadinih restorana predvođenih Anom Grgić, a moći će se kupiti i pokloni u "Under the tree shopu". Tulumarit će se uz ritmove soula, jazza i funka, koji će se slušati i na Strossmayerovu trgu, poznatoj lokaciji Fuliranja na koju se ove sezone vraća. Ondje će se u gastrokućice smjestiti chefovi poput Marija Mandarića, Vida Nikolića, Marka Palfija i Ivana Pažanina, a za slastice će biti zadužen Robert Hromalić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Blagdanski ambijent posjetitelje očekuje i na Gornjem gradu, i to duž cijelog Strossmayerova šetališta te na platou Gradec, a na samom vrhu Zakmardijevih stuba bit će Advent kod Matoša. Poznati po svojoj retroscenografiji, koju u ovo doba godine oblače u blagdansko ruho, od idućeg vikenda dičit će se i gastroponudom u devet kućica sa specijalitetima poput konfitirane patke umotane u mlince, štrudle od krvavica i kiselog kupusa ili pak germknedle punjene šljivom i čokoladom. Neće izostati ni popularni fotopunktovi, primjerice prozor koji gleda na Zagreb, na pozornici u cabaret stilu gostovat će Gelato sisters, Noa i Tour de Funk, Tom and The Twisters, a najmlađe u subotnjim i nedjeljnim prijepodnevima kod Matoša čekaju i predstave, mađioničar, disco...

Nostalgično ozračje zavladat će u zapadnom dijelu Strossa, gdje će različiti ambijenti svaki tjedan donositi atmosferu jednog desetljeća. Posjetitelji će se tako moći prisjetiti i poznatih Zagrepčana iz četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća, mode iz sedamdesetih, novog vala te kako je metropola živjela u devedesetima, a znanje o tim dekadama moći će se testirati i u tematskim kvizovima. Gastroponudu će pak činiti tradicionalna domaća jela poput sarme, kuhanih štrukli, krvavica sa zeljem, a sladit će se orahnjačom i makovnjačom.

Mirisi specijaliteta poznatih chefova poput Marina Medaka, Damira Tomljanovića, Stjepana Vukadina i Melkiora Bašića širit će se i s platoa Gradec, odnosno manifestacije "Baš naš". A dok se častite, primjerice, sočnim buncekom ili češnjovkama sa zeljem, svojim najpoznatijim hitovima zagrijavat će vas bendovi poput Vatre ili Psihomodo Popa, a na otvaranju nastupa TBF. Kao i lani, tamošnji je Advent humanitarni jer će se 30 okićenih božićnih drvaca, koje će sve do Badnjaka ukrašavati posjetitelji, podijeliti obiteljima slabijeg imovinskog stanja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na staru se lokaciju, Europski trg, vraća i EU Advent, a uz tradicionalne blagdanske delicije i obilje dobre glazbe donosi i neke novitete. U program su tako uključili kulinarske dvoboje poznatih domaćih chefova, a neće nedostajati ni navijačke atmosfere jer će se na velikom ekranu moći pratiti utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva. Za plesne ritmove bit će zadužena zagrebačka DJ imena poput Pepi Jogarda, Felvera, Antonija Zuze i Tome Ricova.

Stanovnici zapadnog dijela grada pak pravi će adventski duh moći doživjeti i u svom susjedstvu, za što se pobrinula udruga Rekreativni kvart, koja je odlučila zabavu smjestiti na Trg Ivana Kukuljevića u Španskom. Otvorenje će iduće subote obilježiti velikim vatrometom te koncertom Ivane Marić i zbora "Ivan Kukuljević Sakcinski", a na velikom videozidu dan kasnije moći će se gledati i utakmica između reprezentacije Hrvatske i Kanade. Giuliano i Diktatori zabavljat će vas nakon prijenosa, a gastroponudu činit će pet kućica s adventskim delicijama poput kobasa, kuhanog vina i fritula. S glavne pozornice čut će se još i bendovi Ljetno kino i Drugi način, ali i koncerti duhovne glazbe crkvenih zborova.

Bajkovitim ozračjem zasjat će i Zoološki vrt, čiji će program biti nadahnut bajkama Ivane Brlić Mažuranić. Tematske obilaske njegovih stanovnika vodit će edukatori maskirani u Domaće, one iz "Šume Striborove", te i male i velike upoznavati s autohtonim vrstama divljih životinja, a u fokusu će biti nove atrakcije ZOO-a, medvjeđi blizanci Kvetina i Albert. U Interpretacijskom centru posjetitelje očekuje kutak "Tajne medvjeđeg brloga", a u edukativnom predstavljanje životinja, poput zmija, žaba i kukaca, te radionica božićnih ukrasa od prirodnih materijala koji se mogu prikupiti tijekom šetnje šumom.

I na CNN-ovoj listi najboljih

Advent u hrvatskoj metropoli već godinama slovi za jedan od najljepših na svijetu pa ga ponovno preporučuju i brojni inozemni mediji. Nakon što ga je, primjerice, CNN uvrstio na listu najboljih božićnih sajmova u 2022., Advent Zagreb na popisu britanskog Mirrora našao se na drugom mjestu, i to kao grad s najboljom vrijednošću za novac.