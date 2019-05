'Ljevica mora imati zajedničkog kandidata, a Milanović najbolje stoji u anketama'

Europarlamentarka Biljana Borzan (SDP) izjavila je u utorak u Koprivnici kako se protivi unutarstranačkim predizborima za predsjedničkog kandidata, što potencira dio članstva.

– Protivim se predizborima jer je to opet opasnost da se stranka dijeli i da se ulazi u rovove. Stranka na tijelima treba donijeti tu odluku – naglašava Borzan.

Na pitanje koga bi podržala za predsjedničkog kandidata – Zorana Milanovića ili Tonina Piculu – ističe kako je o tome prerano govoriti jer se oni najprije trebaju izjasniti imaju li tu ambiciju ili nemaju.

– Milanović u anketama stoji najbolje, ali mi još ne znamo je li on kandidat ili nije. Ni Picula se nije izjasnio o tome. A koga ja preferiram? Ankete daju prednost Milanoviću i racionalno bi se dalo zaključiti da bi to bio on. Ali, ako Milanović to ne želi, onda nemamo o čemu razgovarati – upozorava.

No, svakako priželjkuje da ljevica ima jednog zajedničkog kandidata oko kojeg će se okupiti sve stranke s tog političkog spektra. Uspjeh desnice na europarlamentarnim izborima u Hrvatskoj pokazuje da se ljevica mora okrupnjavati i pritom nitko ne smije gledati svoj sitni interes.

– Amsterdamska koalicija nam je bliska, tu su i neke manje stranke i pojednici poput Dalije Orešković. S njima moramo razgovarati, odnosno okupljati ljude i stranke. Pokazati zajedništvo i snagu da se može pobijediti i mijenjati ovo stanje u društvu – zaključila je Borzan.

Na konferenciji za novinare u Koprivnici o rezultatima izbora govorili su i gradonačelnik Mišel Jakšić te šef gradskog SDP-a Tomislav Golubić. Oni su istaknuli kako je SDP u Koprivnici ostvario najveću pobjedu u odnosu na HDZ od svih velikih gradova i sjedišta županija u Hrvatskoj.

