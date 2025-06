Ljetni ugođaj neće još dugo trajati: Nakon vrućina, stiže promjena. Najavljeni pljuskovi i grmljavina

Vrijeme će danas biti većinom sunčano, osobito na istoku i jugu. Mjestimice se očekuje umjerena naoblaka, a ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz jači razvoj oblaka mogućnost za lokalnu kišu te pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 27 i 32 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Idućih će dana biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Potkraj nedjelje sa sjeverozapada jače naoblačenje s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti bit će slab i umjeren jugozapadni, moguće mjestimice i jak, u nedjelju navečer će okrenuti na sjeverni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, u nedjelju jugo, ponegdje moguće jako, a navečer i u noći na ponedjeljak na sjeveru već može biti bure. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

Foto: DHMZ

"Do nedjelje nastavak ljetnog ugođaja - pretežno sunčanog i vrućeg. I veći dio nedjelje proteći će uz obilje sunčanih sati i jačanje jugozapadnjaka. Potkraj dana i u noći naoblačenje sa sjeverozapada uz kišu, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženijima, nakon čega će i osjetno osvježiti. I na Jadranu, osobito u Dalmaciji, do kraja tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na sjevernom dijelu potkraj nedjelje porast naoblake, zatim mjestimice pljuskovi i grmljavina, moguće izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u nedjelju u jačanju, a u noći na ponedjeljak na sjevernom će dijelu zapuhati bura", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.