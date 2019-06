Lika bez proračuna zbog raskola u HDZ-u

U ličkom HDZ-u dogodio se raskol jer struja koja se smatra oporbom šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću ne želi usvojiti proračun Ličko-senjske županije. Zbog toga je već pet puta odgođena sjednica Skupštine na kojoj bi proračun napokon trebao biti izglasan jer u suprotnom, ne usvoji li se do 10. srpnja, idu novi izbori u toj županiji – ovaj put i za župana i za Skupštinu.

Potvrdu te informacije, da u ličkom HDZ-u vladaju prijepori pod utjecajem oporbenih struja u HDZ-u, dobili smo i u vrhu te stranke, ali i u Lici.

Nitko ne želi izbore

Osim toga, iz jučerašnjih izjava glavnog i političkog tajnika, Gordana Jandrokovića i Lovre Kuščevića – da HDZ na nacionalnoj razini ne želi nove izbore u Lici i da proračun treba biti usvojen – posve je jasno da su taj apel, potpuno neuobičajeno, preko medija uputili lokalnom HDZ-u.

Nakon što je jučer lički župan Darko Milinović hitno došao u Zagreb kako bi s premijerom Plenkovićem dogovorio da može isplatiti plaće za 260 ljudi iako proračun nije usvojen, sastao se dodatno s Kuščevićem i Marijanom Kustićem, šefom ličkog HDZ-a.

– Nacionalni HDZ, kao i Vlada te župan Milinović i vjerojatno sve ostale stranke u Lici, ne žele nove izbore. To ne znači da vrh HDZ-a podržava župana Milinovića, mi želimo razvoj Like, a to bez usvajanja proračuna nije moguće – rekao nam je izvor blizak vrhu HDZ-a. Napomenuo je kako u vodstvu te stranke očekuju da će proračun na idućoj sjednici ličke Skupštine ipak proći.

– Prijepori u ličkom HDZ-u pod utjecajem su raznih oporbenih struja u HDZ-u. Ne možemo govoriti o konkretnim imenima, ali ima tu svega – rekao je taj izvor blizak vodstvu HDZ-a. U Lici se pak čuje da su ne nedavnom sastanku ličkog HDZ-a i ljudi bliski Marijanu Kustiću kategorički bili protiv usvajanja proračuna.

Župan Darko Milinović tako postaje kolateralna žrtva previranja u HDZ-u, koja su došla do izražaja nakon što je HDZ na euroizborima osvojio 22,7 posto glasova. To je probudilo Plenkovićeve oponente koji su čekali povoljan trenutak kako bi obznanili ili ponovili svoje ambicije da ga zamijene na mjestu predsjednika HDZ-a, a dodatni vjetar u leđa dalo je i onima koji ne žele njegovu fotelju, ali su ipak nezadovoljni njegovom politikom.

Odbijaju poslušnost

– Nikome nije do izbora, ni Milinoviću ni Plenkoviću. No, sasvim sigurno, u ličkom HDZ-u radi se o neposluhu prema vodstvu te stranke – komentiraju u Lici. Nova sjednica Skupštine trebala bi biti do kraja lipnja i još nitko nije siguran da će proračun doista biti usvojen.

Župan Darko Milinović je nakon sastanka s premijerom Plenkovićem poslao priopćenje da će povući proračun “budući da nisu isti elementi donošenja proračuna koji su bili aktualni prije gotovo tri mjeseca kada je proračun predložio”.

– Postojeći proračun bi amandmanima (što je uvjet za usvajanje, nap. a.) trebao biti izmijenjen za više od 21 milijun kuna te smatram da je korektnije predložiti novi proračun – napisao je Milinović.

Prošli tjedan su emisari vodstva HDZ-a dolazili u Liku – politički tajnik Kuščević, pomoćnik glavnog tajnika Kalmeta i potpredsjednik HDZ-a Čuljak – kako bi uvjerili ličke HDZ-ovce da proračun mora proći, ali unatoč tome sjednica je opet bila odgođena.