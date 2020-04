Lažno se predstavio pa naručio medicinsku opremu vrijednu 6,64 milijuna dolara

Muškarac (39) uhićen je u Singapuru zbog sumnje da je prao novac koji je "zaradio" na računalnim prevarama povezanim s pandemijom koronavirusa, objavio je Europol. Sumnjiči ga se da je ukrao identitet jedne kompanije te se potom lažno predstavljao oglašavajući brzu isporuku zaštitnih kirurških maski i sredstva za dezinfekciju.

Istovremeno, jedna članica EU prijavila je Europolu da je farmaceutska kompanija iz te države članice EU prevarena za 6,64 milijuna dolara. Europol ne navodi o kojoj se farmaceutskoj kompaniji ni kojoj zemlji radi, no navodi se da je za tu prevaru sada osumnjičen uhićeni 39-godišnjak. Sumnjiči ga se da je da je naručio robu vrijednu 6,64 milijuna dolara, lažno se predstavljajući.

Novac mu je uplaćen na račun no roba nije isporučena, a on je postao nedostupan. Nakon što se doznalo da bi se moglo raditi o prevari, Europol je kontaktirao singapurske vlasti tražeći da se blokira uplata te da se identificira vlasnik računa što je u konačnici i dovelo do uhićenja 39-godišnjaka.

Od početak izbijana pandemije COVIDA-19 i Europol i Interpol opetovano upozoravaju na porast kriminalnih aktivnosti, kao što su kompjuterske prevare, lažno predstavljanje, trgovina krivotvorenim lijekovima i medicinskom opremom. Kriminalci su se brzo organizirali u novonastalim okolnostima pa to moraju učiniti i policije diljem svijeta, jer je nedavno tijekom samo jednog tjedna zaplijenjena krivotvorena medicinska oprema vrijedna oko četiri milijuna dolara.