Lasagna još jednom oduševio, Plenković komentirao: 'Rekao sam kolegama, on će to sigurno dati'

Baby Lasagna zbog ogromnog uspjeha na Euroviziji i nemjerljive promocije Hrvatske u svijetu, na današnjoj sjednici Vlade dobio je 50.000 eura. No Marko Purišić novca se odrekao. Tražio je od Vlade da 25.000 eura donira Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju s dnevnom bolnicom 'Mladen Ćepulić', a ostalih 25.000 eura Zavodu za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb.

Njegova gesta oduševila je Hrvatsku, a komentirao ju je i sam Andrej Plenković. "Mislim da je na jedan vrlo lijep i elegantan način zahvalio na gesti koju je Vlada napravila njemu", rekao je premijer. "Njegova gesta da se taj iznos podijeli na dvije zdravstvene ustanove, smatram da je sjajan, baš onakav kakav sam ga i osjetio kad smo razgovarali nedjelju na dočeku", dodao je. Na pitanje hoće li to Vlada učiniti, odgovorio je potvrdno. "Nema problema. Onako kako je dogovoreno ćemo i napraviti. Čak sam i rekao kolegama, koliko sam ga ja osjetio, on će to sigurno dati kome je potrebnije i točno je tako bilo", zaključio je Plenković.

U međuvremenu se oglasio i sam Lasagna. Za Večernji je objasnio svoj potez. "Iznimno sam sretan što sam stavljen u situaciju u kojoj mogu pomoći bližnjima. Mnogi bi pomogli i učinili isto na mome mjestu ali nisu u prilici, pa neka i u njihovo ime ova donacija pronađe put do potrebitih. Zahvaljujem se još jednom Vladi RH koja je prepoznala moj rad i rad moga tima te nam pružila priliku da učinimo lijepu stvar za naše malene. Meow", poručio je.

