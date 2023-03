Lalovac: Građani su sve siromašniji, žive od srijede do srijede

Borba za standard građana, za veće plaće i mirovine, ključna je u borbi protiv inflacije i rasta cijena i SDP-u će upravo to biti glavni cilj. Istaknuo je to predsjednik stranke Peđa Grbin na konvenciji županijskog SDP-a u četvrtak u Koprivnici. Šef SDP-a kaže kako su prosječne mirovine i plaće u inflaciji gubile na vrijednosti, a Vlada nije napravila ništa da se to ne dogodi.

“Uzmite samo 12 posto lanjske inflacije te 6,5 posto rasta BDP-a, a s druge strane plaće su u prosjeku rasle za 8 posto. To je, dakle, jaz od 10 posto, zbog čega se dogodio rast nejednakosti i siromaštva, a državni proračun se bogati, pojedinci se bogate”, naglašava Grbin.

Na pitanje o aferi sa sudskim vještačenjem i vještakom Ismetom Kamalom u slučaju Agrokor, Grbin prisnažuje kako bi netko u DORH-u morao za to odgovarati. “To je naprosto skandalozno. S druge strane, mešetarenje Konzumovim nekretninama izravna je posljedica Lexa Agrokor. Država je uzela kompaniju jednom mufljuzu, Todoriću, pa onda je to sve završilo u rukama drugih koji se ne ponašaju apsolutno ništa odgovornije. Ako se ovako nastavi, ne bi nas iznenadilo da za par godina neka druga vlada neće morati donositi neki novi Lex Fortenova“, zaključuje Grbin.

Saborski zastupnik Mišel Jakšić podsjetio je pak kako se na slučaju brze ceste do Koprivnice “vidi sav jad i bijeda županijskog i nacionalnog HDZ-a”.

“Jedino što znaju je doći svake godine po dobit Podravke, uzeti svake godine milijune eura, a nisu u stanju vratiti par postotaka tog novca u barem jedan kilometar brze ceste prema Koprivnici. To najbolje govori s kime imamo posla”, kaže Jakšić.

On upozorava kako nije normalna Hrvatska koja puca pod korupcijskim aferama u kojima se zapliće uvijek ista stranka čiji se ministri i dužnosnici hapse kao na traci. S druge strane, Vlada se hvali mjerama za ublažavanje krize, ispada kako nam Andrej Plenković omogućava da dišemo, navodi on.

“Vidimo u slučaju upumpavanja novca u HEP da to nije baš tako i da na kraju dana dolaze računi, da to netko mora platiti. A to su građani. S jedne strane staviš energetsku politiku u ruke Viktora Orbana i Mađarske, a onda upumpavaš sredstva i spašavaš nešto što je tvoja stranka u koruptivnim uvjetima predala nekom drugom”, dodaje gradonačelnik Koprivnice.

Podsjetio je i kako je prosječna mirovina u Hrvatskoj 355 eura, a medijalna plaća 870 eura, što znači da polovica građana dobiva manje od toga. “Možemo samo zamisliti kako teško žive građani danas. No, mi ne želimo živjeti u takvoj državi i nismo spremni pristati na HDZ-ove mantre i obmane da nam je dobro i da nas oni spašavaju”, zaključuje.

O krizi institucija govorio je saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac koji je podsjetio na pljačku Ine u režiji HDZ-ova kadra tešku milijardu kuna, ali i činjenicu da zamjenik guvernera HNB-a kupuje nekretnine od ljudi koji su pod ovrhom. Golemu aferu u Ini nisu otkrile institucije kojima je to posao, one ništa nisu znale o transakcijama teškim milijardu kuna, već banka kojoj je bila sumnjiva uplata stotina milijuna kuna na račun jednog umirovljenika, kaže.

“Naši građani danas žive od srijede do srijede. Prate, naime, tjedne letke trgovačkih lanaca i onda kupuju na akcijama i sniženjima. To je ta HDZ-ova Hrvatska”, veli Lalovac.

Domaćin konvencije, šef županijskog SDP-a Tomislav Golubić, osvrnuo se na žalosnu pasivnost županijskih vlasti na čelu sa županom Darkom Korenom i HDZ-om koji ne čine ništa da ovaj kraj dobije status kakav zaslužuje.

“Sramota je da od brze ceste i dalje nema ništa, a da država istodobno izvlači milijune eura dobiti iz Podravke. Županiji i Korenu s HDZ-om ne pada na pamet da isplaćuje uskrsnice i božićnice umirovljenicima, za to nemaju novca. Državi ne pada na pamet da u Koprivnici, za razliku od drugih krajeva, gradi učenički ili studentski dom, novi dom za starije. Ni naša bolnica više neće biti županijska, prelazi u ruke države. Dosta je više sramotne, podaničke politike župana Korena i njegovih partnera iz HDZ-a koji o svemu šute ili pričaju puste priče, bez konkretnog djelovanja. Vrijeme je da 2025. godine župan bude iz redova SDP-a, najjače stranke u našoj županiji”, poentirao je Golubić i zaradio pljesak sudionika konvencije.