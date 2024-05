Lada Borovina Kovjanić iz tvrtke mStart plus je Inženjerka godine

Magistra inženjerka informacijskih tehnologija Lada Borovina Kovjanić, koja radi kao senior softver inženjerka u tvrtki mStart plus, proglašena je Inženjerkom godine 2024. na svečanoj ceremoniji u Zagrebu. Drugo je to izdanje izbora u kojem je odaziv i ove godine bio izniman, objavljeno je u priopćenju.

Inače, na natječaj je pristiglo više od 70 prijava iz cijele Hrvatske. Finalistice su bile inženjerke iz raznih branši, a njihovi karijerni putevi su vrlo inspirativni i raznoliki. Žiri je među deset finalistica ovogodišnjeg izbora u Ladi Borovini Kovjanić prepoznao „predsjednicu generacije“. Njezina životna priča procijenjena je kao najbolji primjer mladima da se odupru stereotipima, otkriju svoje talente i pronađu svoj put.

- Iznimno sam ponosna i počašćena. Zahvaljujem se obitelji i kompaniji mStart plus na podršci. Doista sam kraljevski tretirana na svom radnom mjestu, kao jedina žena u timu od dvadeset muškaraca. U ovom je poslu važno da se svatko izbori sam za sebe. Možda su žene malo skromnije i sklone to ne činiti. No, djevojkama bi poručila da budu samouvjerene i da se uvijek bore same za sebe - poručila je Lada.

Ovogodišnju generaciju finalistica, uz Ladu Borovinu Kovjanić, čine:

● IVANA ABRAMOVIĆ, Projektna inženjerka razvoja proizvoda, Kraš

● VLATKA JAJETIĆ, Voditeljica Službe za obradu kibernetičkih incidenata i upravljanje sigurnošću, Carnet

● IVANA JAZBEC, Voditeljica projekata, Intea

● MARINA MEDIĆ, Projektantica elektromotora i voditeljica investicijskih projekata, Končar

● NIVES MUSTAPIĆ, Voditeljica robotike, Codel

● ANDREA PIRŠA ILIĆ, Rukovoditeljica Centra izvrsnosti za podatke i umjetnu inteligenciju, A1 Hrvatska

● MAJA TRSTENJAK, Voditeljica Laboratorija za logistiku i viša asistentica na Zavodu za industrijsko inženjerstvo, Fakultet strojarstva i brodogradnje

● MARINA VANJEK, Stručnjakinja je za geološku razradu ležišta, INA

● ŽELJKA VARJAČIĆ, Voditeljica projekata gradnje, Spar Hrvatska

- Cilj ove inicijative je inspirirati mlade djevojke da krenu stopama inženjerki koje okupljamo u ovom projektu kako bi čim više mladih i talentiranih djevojaka odabralo karijeru u STEM-u. Inicijative poput ovih unapređuju javno-privatna partnerstva i jako su važne za tvrtke članice naše komore. Nadamo se da ćemo ovakvim inicijativama podignuti svijest o tome kako osigurati visoko kvalificiranu radnu snagu u Hrvatskoj, a time i za kompanije koje okuplja naše udruženje - navodi Stefanie Ziska, direktorica Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK).

POVEZANI ČLANCI:

- Inženjerstvo je ključno za razvoj čovječanstva i to bi trebao biti najvažniji motiv budućim generacijama kada se odlučuju za ovu profesiju. Zašto bismo ograničili svoje talente samo na polovicu populacije? Učenice se natječu u fizici, matematici, kemiji i drugim STEM predmetima s jednakim uspjehom kao i njihovi kolege. S našom podrškom i uzorima poput finalistica za Inženjerku godine, na putu budućeg razvoja tehnologije, a za dobrobit čovječanstva, može koračati više njih. Ovdje smo da im osiguramo mentorstvo, edukaciju i prilike za rast te smo iznimno ponosni što u finalu ovog izbora imamo toliko talentiranih, inspirativnih žena - kaže Medeja Lončar, direktorica Siemensa Hrvatska.

Ovogodišnji izbor za „Inženjerku godine“ održao se 8. svibnja u Zagrebu u okviru Njemačkohrvatskog gospodarskog foruma. Organizatori izbora su Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora (AHK Kroatien) i partner Mediade te Siemens Hrvatska kao inicijator. Inicijativu podržavaju tvrtke koje su zbog izazova na tržištu rada prepoznale važnost ovog izbora: Siemens Hrvatska, Končar, mStart plus, Harburg Freudenberger Belišće, Kraš, Nexe, Scheer Adriatic, Rimac Technology, Lugera, Coca Cola, Westin i posao hr, navodi se u priopćenju.