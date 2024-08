KVIZ Znate li koji je hrvatski nacionalni cvijet, a koja je najveća županija? Ne možete se zvati Hrvatom ako ne znate odgovore na ova pitanja

Znamo da imamo najljepše more na svijetu, 1000 otoka, divimo se slavonskim ravnicama, hvalimo se da imamo goleme zalihe čiste pitke vode. To nas sve čini ponosnima na prekrasnu i raznoliku Hrvatsku. Koliko god učili o njoj, teško je znati baš sve. No neke stvari su obavezne. Znate li koji je najistočniji hrvatski grad? Dobro razmislite koja je najveća županija u Hrvatskoj. Ubacili smo i pokoje povijesno pitanje pa ćete morati znati prepoznati povijesnu ličnost na temelju fotografije.

Koliko znate? Provjerite u kvizu. Pripremili smo vam deset pitanja. Sretno!

