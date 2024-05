KVIZ Uskoro ponovno izlazimo na birališta. Koliko znate o europskim izborima?

Od ulaska u Europsku uniju [prazno] godine, Hrvatska je dosad mijenjala, odnosno nastavila se zalagati za one zastupnike koji su se pokazali stručnima zastupati hrvatske interese u Europskom parlamentu. Za koje političare smatramo da bi i idućem sazivu mogli nastaviti dobar posao, odlučit će građani na idućim izborima [prazno] lipnja, i to, nadamo se, u nešto većem odazivu nego što je to bilo 2019. kada je glasovalo [prazno] posto birača.

Koliki je odaziv bio ranije, kada su izbori te kada je Hrvatska ušla u EU s namjerom smo ostavili [prazno] kako biste nam vi mogli pokazati svoje znanje o europskim izborima u kvizu koji smo pripremili. Ukupno 15 pitanja, s ponuđenim odgovorima, postavili smo vam, a na njih možete odgovoriti ispod. Sretno!

POVEZANI ČLANCI: