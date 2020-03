Kurz traži 15.000 korona testova dnevno, 95 posto oboljelih s blagom kliničkom slikom

Potvrda da austrijska Vlada drži dano obećanje i pravovremeno i transparentno izvještava o aktualnoj situaciji o obuzdavanju širenja koronavirusa u Austriji je i konferencija za novinare održana u utorak u sjedištu austrijske Vlade u Beču, na kojoj u govorili savezni kancelar Sebastian Kurz, potkancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.

„Potpuno sam svjestan, da sadašnja situacija za sve predstavlja ekstremni napor, rekao je Kurz u svom uvodnom obraćanju javnosti.

Tri središnje poruke kancelara Kurza, potkancelara Koglera i dvojice ministara bile su: budite odgovorni i poštujte mjere, Vlada sve čini da poveća zdravstvene kapacitete i omogući 15.000 korona testova dnevno, te poduzima sve raspoložive mjere kako bi sačuvala radna mjesta.

Sigurno najvažnija od njih bila je poruka austrijskog političkog vrha da užurbano radi na izgradnji dodatnih kapaciteta kako bi se dnevno moglo testirati i do 15.000 ljudi.

„Samo ako se mnogo testira, može se imati sveobuhvatna slika“, istakao je Kurz, dodavši kako je osnovno geslo: „Testirati, testirati i testirati“, a što je i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

Prema Kurzovim riječima Vlada potpomognuta stručnjacima trenutačno razmatra i mogućnost uvođenje brzih testova za koronavirus, čime bi se istovremeno moglo testirati i do 100 tisuća austrijskih građana.

Napomenuo je kako se „intenzivno radi na logistici“, a na putu u Austriju je i pomoć u zaštitnoj opremi iz Njemačke, Malezije, i Kine.

„Prvih 5 milijuna zaštitnih maski, od ukupno 20 milijuna koje će stići iz Kine, očekujemo još ovaj tjedan“, poručio je kancelar Kurz.

Što se tiče radnih mjesta apelirao je na poslodavce da prihvate Vladin model „skraćenog radnog vremena“ i tako daju svoj doprinos očuvanju radnih mjesta i savladavanju krize.

„To je sigurno bolje od nezaposlenosti“, rekao je. Istakao je kako Vlada stavlja na raspolaganje za skrb starijih i nemoćnih osoba 100 milijuna eura, te je mobilizirala bivše i sadašnje ročnike civilne službe da uskoće u pomoć kao zamjena za brojne njegovateljice iz istočnoeuropskih zemalja, koje su se zbog širenja pandemije u Europi morale vratiti u svoje zemlje. Također je najavio prve novčane isplate slijedeći tjedan minimalca „teškim slučajevima“ pogođenim posljedicama koronavirusa, i to ne samo klasičnim poduzećima nego i neprofitnim organizacijama, poljoprivrednici itd. te socijalnim slučajevima.

Na upit koliko bi još dugo mogla potrajati Vladina ograničenja kretanja i okupljanja u javnom prostoru Kurz je rekao kako na to pitanje „još ne može odgovoriti“. Napomenuo je da će možda nešto više znati u petak kada dobije dovoljno „validnog brojčanog materijala“. Prema njegovim riječima povratak normalnom životu još će potrajati.

„Život od danas na sutra, sigurno neće ponovno biti, kao što je dosad bio“, zaključio je kancelar Kurz.

Potkancelar Kogler posebno je pozvao one koji kako je rekao „satima ostaju“ van svojih kuća na svježem zraku, posebno one koji se bave sportskim aktivnostima, da to ne čine. U protivnom će, kako je istako potkancelar i ministar sporta Vlada morati dodatno pooštriti mjere. Također je pozvao poslodavce, i velikih i malih tvrtki da prihvate Vladin model kraćeg radnog vremena, koji je kako je rekao „ privlačan i jedinstven u Europi“.

Ministar zdravlja Anschober je dao kratki pregled aktualne situacije širenja koronavirusa u svijetu, nazvavši to „najtežom pandemijom desetljeća“. Posebno se je osvrnuo na Austriju u kojoj je u utorak zabilježen neuobičajeno snažan porast broja oboljelih. Obrazložio je to razantnim porastom broja oboljelih u austrijskoj pokrajini Tirol, koja je naknadno dostavila podatke.

Napomenuo je kako u trenutačno u Austriji 4.742 osobe zaražene koronavirusom, od čega je njih 3,4 posto na bolničkom liječenju, a 0,4 posto na intenzivnoj skrbi.

„Pozitivna vijest je da preko 95 posto pogođenih koronavirusom ima blagi oblik oboljenja“, istaknuo je ministar zdravlja, napomenuvši kako nema razloga za paniku.

„U Austriji brojke i dalje jako rastu, ali stopa dnevnog porasta je na relativno niskoj razini i stabilizirala se je“, rekao je Anschober dodavši:

„Sadašnjih 20 posto sigurno nije naš cilj, ali ipak ukazuje na pravilan smjer“. Napomenuo je kako je dnevna stopa porasta zaraženih prije 10-tak dana bila između 30 i 40 posto.

„Ponosan sam na ovu Austriju“, poručio je.

Ministar unutarnjih poslova Nehammer je pozvao Austrijance da ne zanemaruju provedbu mjera nego ih poštuju. Dodao je kako to „nisu puke preporuke nego obvezne naredbe“. Najavio je pooštrene kontrole i kažnjavanje prekršitelja mjera. Građane je upozorio na sve brojne slučajeve internetskih prijevara vezano uz koronavirus i vidni porast cyber kriminala u Austriji.