Kuna odlazi u povijest: Posljedni tjedan dvojnog iskazivanja cijena

Hrvatska kuna će nakon ovog tjedna nestati s cjenika i etiketa te zauvijek otići u povijest. Posljednji dan ove godine također je posljednji dan obaveze dvojnog iskazivanja cijena koje se svi u platnom prometu pridržavaju od početka rujna 2022. godine. Ipak, nekim je građanima kuna i dalje referenca prema kojoj određuju je li nešto skupo ili nije.

Potrošačke udruge stoga apeliraju na institucije da se dvojno iskazivanje cijena produlji i na 2024. godinu, objašnjavajući kako se građani zbog visoke inflacije još ne mogu orijentirati u novoj valuti, prenosi HRT. Ministar financija Marko Primorac s njima se ne slaže te smatra kako je 16 mjeseci bilo dovoljno i da mijenjanje zakona o euru ne bi bilo opravdano u ovom slučaju.

Građani su nezadovoljni. Dobar dio još uvijek se, nakon 29 godina kune, privikava na novu valutu i preračunava troškove. "Nemate relaciju ono kad smo imali mlijeko 10 kuna pa je otišlo na 12 pa znam da mi je to poskupjelo 2 kune. A sad je mlijeko 1,20 eura, 1,27 eura, 1,32 eura, 1,37 eura, otkud ću znati koliko je bilo" ilustrirala je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Neki ugostitelji odlučili su kako će ostaviti dvojno iskazane cijene dok ne budu mijenjali cjenike, no trgovački lanci namjeravaju odmah po isteku obaveze ukloniti stare valute s etiketa, potvrdio je Mirko Budimir, potporedsjednik izvršnog odbora Udruga trgovine HUP-a, dodajući kako su građani zasigurno upoznati s eurom jer je on kod nas bio prisutan i prije no što je uveden kao službena valuta.

