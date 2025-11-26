Krvavi pohod u Njemačkoj: Muškarac ubio četiri člana obitelji pa sebe, tražio ih na više lokacija

U gradu Reutlingenu u njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Württemberg dogodio se stravičan zločin. Prema pisanju njemačkih medija, 63-godišnji muškarac u utorak je krenuo u smrtonosni pohod, ubivši četiri člana vlastite obitelji na više različitih lokacija. Policija je u srijedu potvrdila detalje ovog tragičnog slučaja. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je najprije u svojoj tvrtki u St. Johannu usmrtio dvojicu sinova, stare 27 i 29 godina. Nakon toga je otišao u stan svoje 60-godišnje sestre u Reutlingenu i tamo je ubio. Potom se uputio kući u Pfullingen, gdje je pucao u svoju 57-godišnju suprugu, a zatim i u sebe, piše Fenix.

Alarm je pokrenuo njegovatelj koji je ujutro pronašao tijelo počiniteljeve sestre. Policija je ubrzo posumnjala na njezina brata, a oružje kojim su počinjena ubojstva pronađeno je uz tijela muškarca i njegove supruge. Istražitelji trenutno provjeravaju je li počinitelj legalno posjedovao oružje kao registrirani lovac. Prema policijskim navodima, nema indicija da je u zločinu sudjelovao bilo tko drugi. Istraga o motivu i okolnostima krvavog pohoda i dalje traje.