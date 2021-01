Kristina Ikić Baniček: Građani Siska i Banije su taoci HDZ-a

Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček gostuje u HRT-ovoj emisiji 'Nedjeljom u 2' kod voditelja Aleksandra Stankovića. Kako će se Sisak obnavljati nakon potresa? Ide li ponovo na izbore kao gradonačelnicu te je li taj kraj nepovratno otpisan neke su od tema razgovora.

Potres

- Ja bih prije brojki iskoristila priliku da zahvalim svih volonterima koji su se utkali u našu sisačku priču. To su volonteri iz cijele Hrvatske. Ljudi su iz cijele Hrvatske sjeli u auto i došli - kazala je sisačka gradonačelnica na samom početku emisije

- Za razliku od medijskih impresija, Sisak ima veliku štetu što je i bilo za očekivati. Pregledano je 5500 zgrada, a 600 je neupotrebljivo. Sjetimo se i da je nakon 29. prosinca bilo još i 1000 manjih potresa.

Njoj je neprihvatljivo da obnova počne na ljeto.

- Događaji su Saboru su dokaz za Plenković i HDZ neće prezati pred ičime. Građani Siska i Banije su taoci HDZ-a. Odlučili su zbog par uhljeba staviti Zakon o obnovi sa strane - kazala je.

- Struka prije svega bi trebala voditi obnovu - navela je. Smatra kako će obnova biti bolja od one u 1990-ima jer ipak postoje društvene mreže.

Komentirala je riječi predsjednika Zorana Milanovića o tome da ono što je 'bilo s obnovom da je bilo'. Napomenula je kako je stajala kraj njega kad je to rekao, te da nije rekao to na način kako se prenijelo.

Upitana o spornim plakatima, kazala je da to ne vidi kao promidžbu.

- Ne možete očekivati da su ljudi od 50+ biti na društvenim mrežama, ali kad se prošetaju vidjet će. Ostajem pri tome da je to pobjeda Siščana. Uspjeli smo da ih država ne tretira kao građane drugog reda. Kompliment mi je što mislite da sam ja za to sve zaslužena. Nisam samo ja. Platila sam te plakate jer to nije politička kampanja. Pokušala sam to objasniti svojim kolegama u SDP-u. Neki su shvatili.

SDP

- Ja sam u prošlosti osjetila pokušaj centrale da organizira pritisak na lokalnu organizaciju. Ali nisam ni sklona ponašanju nekih kolega, kao što je kolega u Vukovaru koji je poprimio ponašanje HDZ-ovaca da lažirate broj članova, da kradete listiće - kazala je i podržala Marasa za gradonačelnika Zagreb jer je on bio na čelu te organizacije prije nego što je bila raspuštena.

Napomenula je kako će usprkos tome podržati Joška Klisovića za novog gradonačelnika Zagreba.